Один из пострадавших во время ракетного удара в спорткомплексе "Локомотив" скончался в больнице

Как рассказали в футбольном клубе, погибший мужчина работал врачом-реабилитологом и был бывшим спортсменом по пауэрлифтингу.

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Ракетный удар по киевскому спортивному комплексу "Локомотив", который произошел утром 23 января, унес жизнь еще одного человека — Михаила Донского. Об этом 26 января сообщил футбольный клуб "Локомотив" на своей странице в Facebook.

Как отмечается в заметке, Михаил Донской был врачом-реабилитологом, бывшим спортсменом по пауэрлифтингу. Он с семьей был постоянным посетителем комплекса и ценителем футбола.

После ракетного удара мужчина находился в тяжелом состоянии в коме, но 26 января умер в больнице.

"Выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшего. Сил и терпения, чтобы пережить это трудное время. Эта потеря является сверхтяжелой для всей семьи Локо", — отметили в пресс-службе клуба.

Фото: Скриншот

Обстрел Киева 23 января

Утром, 23 января, Россия атаковала ракетами украинскую столицу. Силы ПВО уничтожили над Киевом почти два десятка воздушных целей. Пострадали 22 человека, среди которых было трое детей. Госпитализировали 13 горожан, в том числе трое детей. 13-летнему парню и шестерым взрослым оказали помощь на месте.

Сам спортивный комплекс "Локомотив" во время ракетной атаки 23 января был сильно поврежден.

Во время одной из последних ракетных атак на Киев российские агрессоры выпустили по столице Украины баллистическую ракету северокорейского производства.

23 января российские военные атаковали ракетами, кроме Киева, Харьков и другие города. Больше всего жертв в тот день было именно в Харькове, погибли 10 человек. 25 января в Харькове был день траура.

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Напомним, что 24 января во время вечернего обстрела Харькова получил ранения 4-летний ребенок. Российская ракета ударила в дом в центре города, которому почти 130 лет.