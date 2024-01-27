Кремль хочет вести войну в Украине по крайней мере до 2027-2028 годов, — The Telegraph

Эксперты убеждены, что российский ВПК опасно быстро развивается. В СМИ предположили, что РФ удастся восстановить огневое преимущество, которое у нее было в начале полномасштабного вторжения.

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Россия готова воевать еще несколько лет. Президент РФ Владимир Путин надеется, что экономическая мобилизация переломит ход войны в Украине. Об этом говорится в материале The Telegraph от 26 января.

"Сейчас мы находимся в сценарии, когда Россия тратит 40% ВВП на эту войну — это больше, чем на здравоохранение и образование", — рассказал неназванный западный чиновник.

Оценку реального масштаба перехода РФ к военной экономике затрудняет то, что информация о вражеской оборонной промышленности засекречена, а Кремль преувеличивает данные для пропаганды. Однако эксперты согласны, что вражеский ВПК опасно и активно развивается.

В Минобороны РФ отчитывались, что за прошлый год страна-агрессор изготовила 1530 танков и 2518 боевых бронированных машин. Министр Сергей Шойгу заявил, что производство танков увеличилось на 560%, а БТР — на 350%.

Анонимные официальные лица Запада информировали, что Россия планирует производить 2 миллиона артснарядов в год. Это вдвое больше, чем, как ожидали западные спецслужбы, она могла изготовить до полномасштабной войны.

"Добавьте к этому поставки снарядов, ракет и беспилотников из Ирана и Северной Кореи, и Россия уже восстановит огневое преимущество, которое имела в начале войны", — подчеркнули журналисты.

Влияние развития ВПК РФ на поле боя — "мгновенное и очевидное". Артиллерийские подразделения пытаются подавить пушки ВС РФ контрбатарейным огнем, а пехотинцы не имеют необходимой огневой поддержки в условиях российских штурмов.

В статье говорится, что вряд ли Россия сможет произвести достаточно оружия для большого наступления в 2024 году. Однако планы Кремля простираются дальше, чем до конца этого года.

"Они говорят о мобилизации своей оборонной промышленности в течение следующих трех лет, что означает, что они стремятся вести войну по крайней мере три-четыре года", — передал инсайдер по вопросам обороны.

В СМИ отметили, что если Запад не будет действовать, Украина рискует проиграть в войне. Из РФ уже поступают тревожные сигналы, что в таком случае российские войска пойдут дальше.

Западные санкции не мешают России производить оружие. Страна-агрессор тратит дополнительные средства на каждый компонент, но поставки продолжаются.

Москва переоборудовала почти всю свою электронику военного назначения для работы с компонентами потребительского класса. Этот подход оказался очень эффективным, ведь никаких санкций на закупку электронных компонентов общего назначения нет.

Однако в издании отметили, что изображать "российскую военную машину" неудержимой силой было бы неправильно. Она также имеет проблемы — с нехваткой квалифицированной рабочей силы и низким качеством запчастей. Кремль ведет войну таких масштабов, с которыми не может справиться даже ВПК советского наследия.

Многие произведенные в России ракеты не соответствуют требованиям, потому что в стране не хватает квалифицированных инженеров. Кроме того, несмотря на увеличение производства, вражеские заводы "едва успевают за спросом".

Напомним, риск крупномасштабного наступления ВС РФ прокомментировали в Офисе президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк напомнил, что страх перед Россией — одна из целей вражеской пропаганды.

В Сумскую область зашла российская ДРГ. Вражеские бойцы расстреляли двух гражданских людей — брата и сестру.