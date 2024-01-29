Притворятся заинтересованными: любое прекращение огня пойдет на пользу России, — ISW

По данным экспертов, Кремль может попытаться временно делать вид, что согласен с требованиями Украины и западных партнеров, чтобы как можно быстрее укрепить контроль над оккупированными территориями.

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Временное прекращение войны на территории Украины будет выгодно России, поскольку это предоставит ей возможность восстановиться, перегруппироваться для будущих наступательных операций и укрепить контроль над оккупированными территориями. Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW).

Кроме того, максималистские цели России в отношении дальнейшего территориального расширения в Украине останутся неизменными.

Эксперты подчеркивают, что оккупанты могут притворяться заинтересованными в предложении уступок по отношению к положению Украины в западных институтах, с целью стимулировать Запад к предпринятию предупредительных шагов в отношении территориальной целостности Украины.

В обсуждениях открытости Путина к переговорам через закрытые каналы не фигурирует утверждение о готовности России отказаться от какой-либо оккупированной территории Украины. Официальные представители России продолжают подчеркивать, что амбициозные цели Путина не исключают возможности аннексии ранее оккупированных украинских территорий или приобретения дополнительных земельных владений в Украине.

Интеграция Украины в Европейский союз и НАТО представляет собой длительный процесс, который не раскроется непосредственно после любого прекращения огня. Существует вероятность, что Россия может временно притворяться согласной с этими требованиями, стремясь ускорить укрепление контроля над оккупированными территориями.

Аналитики в военной сфере подметили, что нет оснований полагать, что Путин откажется от каких-либо обязательств, касающихся разрешения Украине интегрироваться в западные политические, экономические и военные структуры. Это происходит при условии, что российские военные сохраняют способность преследовать свои интересы и мешать Украине в этом стремлении. Путин уже нарушил предыдущие обязательства России, не соблюдая суверенитет и территориальную целостность Украины, включая аннексию Крыма, которая произошла в 1991 и 1994 годах.

Напомним, что международный валютный фонд в декабре 2023 года сообщил, что активная фаза войны в Украине, вероятно, затянется до конца 2024 года. Что касается негативного прогноза, то боевые действия продлятся еще два года.