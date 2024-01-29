Прикинуться зацікавленими: будь-яке припинення вогню піде на користь Росії, — ISW

За даними експертів, Кремль може спробувати тимчасово вдавати, що згоден із вимогами України та західних партнерів, щоб якнайшвидше зміцнити контроль над окупованими територіями.

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Тимчасове припинення війни на території України буде вигідне Росії, оскільки це надасть їй можливість відновитися, перегрупуватися для майбутніх наступальних операцій і зміцнити контроль над окупованими територіями. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Крім того, максималістські цілі Росії щодо подальшого територіального розширення в Україні залишаться незмінними.

Експерти наголошують, що окупанти можуть вдавати, що зацікавлені в пропозиції поступок щодо становища України в західних інституціях, з метою стимулювати Захід до вжиття попереджувальних кроків щодо територіальної цілісності України.

В обговореннях відкритості Путіна до переговорів через закриті канали не фігурує твердження про готовність Росії відмовитися від будь-якої окупованої території України. Офіційні представники Росії продовжують наголошувати, що амбітні цілі Путіна не виключають можливості анексії раніше окупованих українських територій або придбання додаткових земельних володінь в Україні.

Інтеграція України до Європейського союзу і НАТО являє собою тривалий процес, який не розкриється безпосередньо після будь-якого припинення вогню. Існує ймовірність, що Росія може тимчасово вдавати, що згодна з цими вимогами, прагнучи прискорити зміцнення контролю над окупованими територіями.

Аналітики у військовій сфері помітили, що немає підстав вважати, що Путін відмовиться від будь-яких зобов'язань, що стосуються дозволу Україні інтегруватися в західні політичні, економічні та військові структури. Це відбувається за умови, що російські військові зберігають здатність переслідувати свої інтереси і заважати Україні в цьому прагненні. Путін уже порушив попередні зобов'язання Росії, не дотримуючись суверенітету і територіальної цілісності України, включно з анексією Криму, що сталася в 1991 і 1994 роках.

Нагадаємо, що міжнародний валютний фонд у грудні 2023 року повідомив, що активна фаза війни в Україні, ймовірно, затягнеться до кінця 2024 року. Що стосується негативного прогнозу, то бойові дії триватимуть ще два роки.