"Назад в 80-е": как французской флот готовится к новым угрозам

Современный театр боевых действий на воде имеет все новые гиперзвуковые, противокорабельные ракеты, БПЛА и другие угрозы. Поэтому ударным авианосным группам надо быть готовыми.

Related video

Западные военно-морские силы готовятся к сценариям военного времени, когда они могут столкнуться с потерей спутниковой связи. Именно такие учения и будет снова проводить Франция. Об этом сообщает Defense News.

На Парижской военно-морской конференции командиры ВМС США и Франции назвали проблемы, с которыми могут столкнуться военные. Французские военные во время развертывания ударной авианосной группы каждый раз "возвращаются в 80-е". Они два-три дня работают в условиях отсутствия спутниковой связи.

"Такие тренировки являются достаточно сложными, и с каждым годом они становятся сложнее, но действительно интересно видеть, что мы все еще можем работать", — сказал начальник штаба ВМС адмирал Николя Вожур.

Важно

Морская крепость: почему почти невозможно потопить авианосец Gerald R. Ford ВМС США

Он также пошутил, что потеря спутниковой связи означает меньшее использование PowerPoint между кораблями и полагание на ключевые слова для операций. Аналитики считают, что Китай и РФ имеют вооружение, которое может лишить страну космических возможностей.

Начальник военно-морских операций США адмирал Лиза Франкетти также отметила, что они имеют упражнение, когда на сутки отключается GPS. Она говорит, что чем строже к себе отнесутся военные на учениях, тем устойчивее они будут в случае реальных боевых действий.

При этом боевые действия на воде получают новые вызовы:

гиперзвуковые ракеты;

противокорабельные баллистические ракеты;

БПЛА;

кибервойны;

большая прозрачность поля боя.

Морское воздушное пространство в настоящее время является предметом спора, что можно увидеть на примерах Красного и Черного морей. Современное боевое пространство стало более сложным для всех, и задача для ударных групп авианосцев состоит в том, чтобы интегрировать все доступные данные, чтобы создать точки преимущества вокруг авианосца.

Напомним, 28 января в Минобороны Франции сообщили, что они смогут отправлять 3 боеприпасов Украине ежемесячно.

26 января СМИ писали, почему новейшие F-35 не используются против хуситов.