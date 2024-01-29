"Назад у 80-ті": як французькій флот готується до нових загроз

Сучасний театр бойових дій на воді має все новіші гіперзвукові, протикорабельні ракети, БПЛА та інші загрози. Тому ударним авіаносним групам треба бути готовими.

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Західні військово-морські сили готуються до сценаріїв воєнного часу, коли вони можуть зіткнутися з втратою супутникового звʼязку. Саме такі навчання і буде знову проводити Франція. Про це повідомляє Defense News.

На Паризькій військово-морській конференції командири ВМС США та Франції назвали проблеми, з якими можуть зіштовхнутись військові. Французькі військові під час розгортання ударної авіаносної групи щоразу "повертаються у 80-ті". Вони два-три дні працюють за умов відсутності супутникового звʼязку.

"Такі тренування є досить складними, і з кожним роком вони стають складнішими, але справді цікаво бачити, що ми все ще можемо працювати", — сказав начальник штабу ВМС адмірал Ніколя Вожур.

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Він також пожартував, що втрата супутникового звʼязку означає менше використання PowerPoint між кораблями й покладання на ключові слова для операцій. Аналітики вважають, що Китай та РФ мають озброєння, яке може позбавити країну від космічних можливостей.

Начальник військово-морських операцій США адмірал Ліза Франкетті також наголосила, що вони мають вправу, коли на добу відключається GPS. Вона каже, що чим суворіше до себе поставляться військові на навчаннях, тим стійкішими вони будуть у випадку реальних бойових дій.

При цьому бойові дії на воді отримують нові виклики:

гіперзвукові ракети;

протикорабельні балістичні ракети;

БПЛА;

кібервійни;

більша прозорість поля бою.

Морський повітряний простір зараз є предметом суперечок, що можна побачити на прикладах Червоного та Чорного морях. Сучасний простір бою став складнішим для всіх, і завдання для ударних груп авіаносців полягає в тому, щоб інтегрувати всі доступні дані, щоб створити точки переваги навколо авіаносця.

Нагадаємо, 28 січня в Міноборони Франції повідомили, що вони зможуть відправляти 3 боєприпасів Україні щомісяця.

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