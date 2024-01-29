"Яркий случай предательства": ВС РФ атаковали ракетное предприятие в Киеве, — Кривонос (видео)

Генерал-майор запаса ВСУ утверждает, что со стороны правоохранителей по факту возможной утечки секретной информации никаких уголовных производств не начато. По официальным данным, в результате ракетных ударов ВС РФ по Киеву 29 декабря погибли 33 человека.

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Вооруженные силы Российской Федерации попали по предприятию, которое производит ракеты для ВСУ, 29 декабря 2023 года. Об этом сообщил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".

Он отметил, что до 29 декабря 2023 года Украина была способна производить ракетное оружие. Кривонос общался с представителями конструкторского бюро "Луч", где состоялся "прилет" 29 декабря, однако официально со стороны СБУ по факту утечки информации о слиянии всех соучастников производства ракетного вооружения в Украине нет никаких нарушений и уголовных производств.

Он отметил, что специализированная служба, которая должна бороться со шпионами, абсолютно этим не занимается.

"Уже такой яркий случай измены, по другому это не назовешь. Это не просто утечка информации, это государственная измена, но власть никак на это не реагирует", — добавил Сергей Кривонос.

Добавим, что ранее власти не сообщали о попадании 29 декабря в предприятие, которое производит ракетное вооружение. В КГВА заявляли лишь о возгорании на складе площадью три тысячи квадратных метров в Подольском районе столицы после массированной атаки ВС РФ. По состоянию на сегодня известно о 33 гражданах, погибших в результате ракетных ударов ВС РФ по Киеву. Первое января в столице было объявлено Днем траура.

На момент публикации материала пресс-центр конструкторского бюро "Луч" не комментировал информацию, которую в эфире телеканала озвучил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.

ВС РФ атаковали Украину 29 декабря: что известно

Утром 29 декабря 2023 года российские военные нанесли массовый ракетный удар по Украине. Взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг выпустил около 110 ракет, в результате ударов были погибшие и раненые.

Для атаки россияне применили барражирующие боеприпасы типа Shahed, крылатые ракеты Х-22/Х-32, Х-101/Х555, баллистические ракеты, С-300, аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Напомним, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук заявил, что утром 29 декабря ВС РФ выпустили по Украине 158 воздушных целей, из которых 114 были уничтожены украинской противовоздушной обороной.