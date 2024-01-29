Крупнейшая сделка в истории: Чехия завершила переговоры о покупке истребителей F-35A

Прага будет ждать первый самолет шесть лет, а общая сумма программы превышает 6 млрд долларов.

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Министерство обороны Чехии успешно завершило переговоры с Соединенными Штатами о приобретении 24 истребителей 5 поколения F-35. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр обороны Яна Чернохова и посол США Биджан Сабет подписали меморандум о взаимопонимании по приобретению 24 истребителей. Для чешской армии соглашение назвали самым значимым проектом в истории страны. Далее ожидается заключение контракта между странами.

Чешское правительство одобрило приобретение самолетов в сентябре 2023 года. Решение принято в рамках плана модернизации чешских вооруженных сил на фоне увеличения угрозы со стороны России. Процесс приобретения 24 F-35A продлится 11 лет. Первый истребитель Чехия ожидает через 6 лет, в 2029 году. Усилить Воздушные силы он должен еще через 2 года в 2031 году.

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Стоимость программы F-35A составляет 6,47 млрд долларов. В стоимость входит как строительство самолетов, так и создание нужной инфраструктуры, заказ вооружения и материально-технической базы. Все 24 самолета должны построить до 2035 года.

Кроме этого предполагается сотрудничество между 13 чешскими компаниями и университетами и Lockheed Martin с Pratt & Whitney в 11 проектах на общую сумму 667 млн долларов. Работы будут происходить в сферах:

производства компонентов, исследования и разработки;

подготовки летчиков;

техническое обслуживание и ремонт F-35.

Напомним, Госдеп одобрил поставки истребителей F-35 в Грецию и F-16 в Турцию.

23 января СМИ писали, что из-за задержки с истребителями F-35 производитель уже недополучил 400 млн долларов.