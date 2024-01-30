Новая атака БПЛА: ВС РФ запустили в сторону Украины несколько групп дронов (карта)

Вражеские беспилотники были замечены в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черкасской и Киевской областях.

Related video

Вечером 29 января войска Росссийской Федерации атаковали Украину дронами. Воздушная тревога продолжалась несколько часов. О первой группе БПЛА сообщили Воздушные силы в 20:29 вечера.

Сообщается, что вражеские беспилотники были замечены в Николаевской и Херсонской областях. Позже БПЛА отправились в сторону Кировоградской области. В 21:41 тревога была объявлена Днепропетровской области.

"Вторая группа ударных БПЛА движется по территории Николаевской области в северо-западном направлении. Угроза для Одесщины!" — отметили в ВСУ в 22:09.

Уже в 22:38 была объявлена тревога в Черкасской области. Туда направились дроны из Кировоградской области. Затем стало известно о беспилотниках РФ в Харьковской области, которые двигались в сторону Чугуева. Также об опасности предупредили жителей Полтавской области.

Воздушная тревога в Украине

Затем в 23:26 стало известно о БПЛА возле Кривого Рога Днепропетровской области. Корреспондент Фокуса сообщил о взрывах в городе.

Взрывы в Кривом Роге

Также в 00:01 уже 30 января "Суспільне Харків" сообщило о взрывах в городе Змиев Харьковской области. Об этом журналистам рассказала первая заместитель мэра Татьяна Тимофеева.

Позже Воздушные силы заявили о движении дронов Shahed в Винницкой, Сумской и других областях. Также беспилотники двигались в сторону Киевской области, там сработали силы ПВО. В 01:48 ночи был объявлен отбой воздушной тревоги в связи с активностью вражеских БПЛА.

Ранее сообщалось, что в МВД показали уничтожение "Шахеда", который не сдетонировал во время атаки России по Одессе. Вес взрывчатого вещества — более 50 килограммов. Взрывоопасный предмет транспортировали из города на подрывную площадку.