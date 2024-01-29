Американские Patriot спасли Украину от зимних морозов, — министр энергетики

По словам Германа Галущенко, год назад энергоинфраструктура не была защищена от изощренных российских ракет "Кинжал".

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Украина почти пережила очередную зиму российских обстрелов ракетами и беспилотниками, направленных на то, чтобы разрушить энергосистему страны, заморозить Киев, чтобы заставить Украину пасть. Об этом пишет Newsweek.

Но за полгода до начала последовательных обстрелов в сентябре Украина начала подготовку. Были заполнены хранилища горючего, проверены укрытия, инфраструктурные объекты, поврежденные прошлой зимой, отремонтировали. Систему противовоздушной обороны усилили новыми американскими системами.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что именно за счет подготовки удалось добиться устойчивости в зимний период.

"У нас почти конец зимы, через несколько дней февраль. Итак, мы вполне уверены", — сказал он, добавив, что в этом году, по крайней мере сейчас, нет какого-либо драматического воздействия на энергетическую инфраструктуру.

"Они все еще продолжают обстрелы, удары теперь больше по регионам, близким к полю боя, где они используют эти ракеты С-300, артиллерию и авиаудары", — объяснил Галущенко.

Для Киева и других стратегических районов, относительно удаленных от линии фронта, ЗРК Patriot стали настоящей находкой.

"Система противовоздушной обороны стала намного сильнее. В прошлом году у нас не было много систем. Например, у нас не было Patriot", — объяснил он.

Защиты от атак на энергоинфраструктуру российскими ракетами типа "Кинжал" не было.

"Они применяли это изощренное оружие — "Кинжал" — и атаковали энергетическую инфраструктуру этим оружием. И у нас на данном этапе не было системы, которая могла бы сбивать "Кинжалы". Системы Patriot доказали свою эффективность, и это очень важный момент", — объяснил он.

По словам министра, зима прошлого года — это "атаки на энергетическую инфраструктуру каждые день и ночь". В этом же году обстрелы РФ уже не столь регулярны и разрушительны.

ЗРК Patriot Украины

Сейчас Украина располагает как минимум тремя батареями Patriot: две прибыли из США и Германии весной 2023 года. Третью предоставила Германия в декабре 2023 года. На конец декабря, по данным The Wall Street Journal, у Украины было пять батарей американских ЗРК. Но их точное количество и местонахождение — тщательно скрываемая военная тайна.

Одна из систем Patriot может использоваться как мобильная установка в различных местах относительно близко к линии фронта для ловушек на российские самолеты. Но основным предназначением Patriot остается защита критически важной инфраструктуры и крупных населенных пунктов.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил в этом месяце, что только Patriot могут сбивать ракеты "Кинжал", которыми Москва атакует статические цели. ВС РФ в этом не помоги и недавние новшества в виде осветительных ракет для отвлечения ракет-перехватчиков.

Поставки ракет

Несмотря на успех, сохраняется обеспокоенность относительно поставок ракет для Patriot: стоимость каждой составляет порядка 4 млн долларов. По данным СМИ, чтобы отразить одну массированную атаку Киеву может понадобиться до десяти ракет.

США ищут новые маршруты поставок. Так, в декабре Япония согласилась отправить в США ракеты-перехватчики для Patriot, чтобы США могли снабжать Украину из собственных запасов.

Напомним, что F-16 усилят ВСУ после замены "мигов" и "сушек". Истребители западного образца видят дальше и умеют "обманывать".

Также сообщалось, что обстрелы Украины не закончатся до конца войны, поскольку у российских войск достаточно в запасе ракет С-300 и С-400.