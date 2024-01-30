Россияне заявили об ударе румынских F-16C по Херсонской области: в Бухаресте отреагировали

Румынские ВВС, как сообщил портал Infodefensa со ссылкой на Минобороны страны, вообще не имеют в своем составе самолетов модификации F-16C, поскольку используют F-16 модификаций A/B.

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Минобороны Румынии опровергло информацию о том, что истребитель F-16C ВВС страны нанес удар по объектам российских оккупантов в Херсонской области. Об этом сообщает портал Infodefensa.

Российские пропагандисты на своих пабликах заявляли об атаке в ночь на субботу 27 января 2024 года. Именно тогда якобы с 86-й авиабазы, которая якобы расположена в городе Констанца, и взлетел боевой самолет. В 3.22 ночи, как они заявляли, был выполнен удар по российским оккупационным войскам.

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Россияне не детализировали, какое же именно вооружение якобы было применено с этого самолета, как вообще этот истребитель смог прорваться через российскую ПВО.

Для разъяснения ситуации румынскому оборонному ведомству для опровержения лжи россиян хватило всего трех простых аргументов.

86-я авиабаза ВВС Румынии расположена не в городе Констанца, а возле города Борча;

румынские ВВС вообще не имеют в своем составе самолетов модификации F-16C, они используют F-16 модификаций A/B, модернизированных до стандартов MLU 5.2 и MLU 6.5;

в заявленный россиянами период самолеты F-16 румынских ВВС не выполняли полеты вообще.

В заявлении ведомства отмечается, что с начала незаконного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, как часть Североатлантического альянса, Румыния действовала с помощью мер по усилению обороны и сдерживания, сугубо оборонного характера. Угрозы оценивались в отношении региональной безопасности.

Напомним, 29 января, как заявили в Воздушных силах Украины, Украина все еще ожидает, когда начнутся поставки западных современных истребителей F-16, которые должны стать серьезным укреплением для безопасности страны. В ВСУ считают, что этот вид боевой авиации окажет существенную помощь Украине в различных аспектах. Речь идет о перехвате крылатых ракет и дронов, а также о контроле над воздушным пространством и поддержке наземных войск.