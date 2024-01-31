"Снимаем информацию": в ГУР раскрыли, как хакерские атаки помогают уничтожать Россию (видео)

Украинские специалисты осуществляют хакерские атаки на информационные системы в России, добывают документы, а затем передают данные военным.

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На информационные системы в России украинские специалисты осуществляют хакерские атаки, а впоследствии они помогают Силам обороны Украины наносить еще более болезненные удары. Об этом сообщил Андрей Черняк, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в комментарии "Суспільному" 31 января.

В результате операции в киберпространстве государства-агрессора, в результате которой взломан сервер Минобороны РФ и прекращено функционирование спецсвязи между подразделениями врага. Сейчас специалисты и в дальнейшем проводят соответствующие мероприятия.

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"Кибератака продолжается", — пояснил он.

Черняк отметил, что происходит сбор информации. Впоследствии специалисты должны анализировать данные и передать в подразделения Сил безопасности и обороны Украины для дальнейшего поражения тех целей, которые указаны в документах на этих серверах. Он добавил, что атаки против российского киберпространства будут продолжаться и в дальнейшем.

"Подобные серверы и сети — законная цель для наших киберспециалистов и Сил безопасности и обороны Украины. Поэтому такие атаки будут продолжаться", — отметил Андрей Черняк.

Кибератака против России

Украинские хакеры из группы "BO Team" совершили масштабную кибератаку на дальневосточный филиал НИЦ космической гидрометеорологии "Планета". В результате атаки было уничтожено 280 серверов, на которых хранились около 2 петабайтов (200 миллионов гигабайт) данных.

По данным военной разведки, этот центр является одним из крупнейших в России и занимается приемом и обработкой данных со спутников. Его продукция используется более чем 50 государственными субъектами, в том числе Министерством обороны, Генеральным штабом и службами МЧС России.

Напомним, 31 января руководитель ГУР Кирилл Буданов спрогнозировал завершение наступления ВС РФ. Он отметил, что оккупанты не достигли больших и запланированных результатов на фронте, однако все же имеют определенные продвижения, в частности вблизи Авдеевки.