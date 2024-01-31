Дефицит кадров: способна ли Россия заменить самолет-разведчик А-50

Самым ценным на борту самолета А-50 кроме самой аппаратуры есть люди, которые должны уметь ею пользоваться. Эксперты считают, что из-за утечки мозгов РФ не сможет восстановить подобный самолет.

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Украина стала первой страной в 21 веке, кто сбил самолет-разведчик А-50У. Отток мозгов из России за последние годы влияет на способность Москвы восстановить или построить другой самолет такого типа. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на источники.

14 января был сбит самолет-разведчик А-50У и поврежден самолет боевого управления Ил-22. Британская разведка подтвердила уничтожение А-50У, что делает событие уникальным. Источники издания в украинской оборонной промышленности и западные эксперты говорят, что Кремлю будет трудно, если не невозможно компенсировать потерю. Западные санкции сильно усложнят получение ключевых технологий. Один из источников издания заявил, что отток специалистов по радиолокационной технике с начала полномасштабной войны также влияет на способность РФ заменить специалистов, погибших на самолете.

"Эту потерю будет трудно заменить из-за количества аппаратных "черных ящиков" в версии самолета А-50У производства Intel и других западных производителей. Они необходимы для цифровых бортовых электронных систем, но заблокированы для продажи в Россию санкционными режимами", — заявил Джейком Меси из программы "Передовая оборона" Атлантического совета в Вашингтоне.

В украинском оборонном секторе сообщили журналистам, что в РФ не способны даже путем "каннибализации" сделать из нескольких неисправных А-50 один исправный. Россия потеряла возможность строительства таких самолетов еще до полномасштабной войны. И кроме самолета есть еще проблема с кадрами. По мнению ректора Национального музея авиации Украины Валерия Романенко, 10-11 операторов оборудования А-50 будет сверхтяжело заменить. Таких специалистов надо готовить годами, в РФ есть проблемы с этим.

Напомним, 22 января генерал США объяснил, как ВСУ сбили самолет-разведчик А-50.

16 января Алексей Данилов заявил, как ВСУ уничтожили российский самолет А-50.