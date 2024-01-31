Мобилизация: уклонистам могут заблокировать банковские карты без предупреждения, — юрист

Новый законопроект о мобилизации может увеличить нагрузку на суды несколькими миллионами представлений об аресте средств мужчин, которые уклоняются от военной службы, рассказал юрист Роман Лихачев.

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В случае принятия нового законопроекта о мобилизации мужчинам, которые будут уклоняться от службы, могут заблокировать банковские карты. Юрист и специалист центра оказания поддержки ветеранам Роман Лихачев в комментарии "Киев 24" сообщил, что это может произойти без предупреждения.

Он отметил, что также это решение может "положить" судебную систему.

"Судебная система уже легла в нашей стране, потому что нереальное количество нагрузок на судей. По несколько тысяч дел, а иногда и десятков тысяч дел приходится на одного судью", — сказал Роман Лихачев.

По его словам, новый законопроект может увеличить нагрузку на суды еще несколькими миллионами представлений об аресте средств мужчин. Роман Лихачев рассказал, что сейчас часто не могут отсылать документы сторонам по делам из-за нехватки денег на почтовые марки. Тогда как в соответствии с проектом закона нужно сообщить мужчине и вынести решение, которое подлежит немедленному исполнению.

"То есть лицо не будет уведомлено, а его средства уже заблокируют на счетах", — считает он.

Юрист отметил, что человек не будет иметь время на обжалование решения, поскольку его не прописали в документе. В частности, апелляцию можно подать и полгода, тогда как в это время средства будут арестованы.

Кроме этого, не понятно, сколько раз человеку нужно проигнорировать требование явиться в ТЦК, и что такое "неявка". Лихачев добавил, что нужно нормировать этот вопрос.

Напомним, новый законопроект о мобилизации предлагает три вида наказаний для военнообязанных, которые будут игнорировать вызовы в ТЦК.

Также в документе говорится о новом способе вручения повесток. В частности, их могут отправлять с помощью электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста.