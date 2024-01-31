В России заявили, что в Нижегородской области упал украинский дрон (видео)

РосСМИ сообщают, что бесплиотник якобы был нейтрализован средствами РЭБ и при посадке не сдетонировал. Рядом с местом падения находится несколько нефтеперерабатывающих заводов.

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Украинский беспилотник упал в Кстовском районе Нижегородской области РФ. По крайней мере, об этом сообщает российский Telegram-канал Ni Mash.

Сообщается, что беспилотник двигался на крайне малой высоте со стороны Рязани.

"БПЛА обнаружили недалеко от дороги между селом Чернуха и деревней Старые Ключищи. При падении его боевая часть не сработала, информации о пострадавших нет" — сказано в сообщении.

В Нижегородской области упал дрон

Кроме того, как сообщил Telegram-канал SHOT, бесплиотник якобы был нейтрализован средствами РЭБ и при посадке не сдетонировал. Сообщается, что рядом находится несколько нефтеперерабатывающих заводов.

Старые Ключищи Фото: Google Maps

Ранее Минобороны РФ заявили об атаке БПЛА в Псковской области. В российском оборонном ведомстве отметили, что соответствующий инцидент произошел ночью, дрон якобы сбили с помощью системы ПВО. Сейчас информации о разрушениях или пострадавших нет.

Также источник Фокуса сообщал, что Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию и атаковало нефтеперерабатывающий завод "Невский мазут" в российском Санкт-Петербурге. Губернатор Ленинградской области Александр Беглов заявил, что в ходе атаки никто не пострадал, а имущество завода якобы не сильно повреждено.