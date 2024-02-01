"Интересные платформы": комбриг ВСУ рассказал об опыте использования боевых роботов (видео)

По словам полковника Владимира Силенко, в украинской армии количество роботизированных систем будет только увеличиваться. Так же будут расширяться их возможности.

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Украинская армия имеет на вооружении разнообразные боевые роботы от эвакуационных до машин минирования. Командир 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского полковника Владимир Силенко рассказал об опыте применения роботизированных платформ.

В сети уже было несколько видео, в которых показывалась боевая работа Ironclad с дистанционно управляемым модулем "ШаБля". Также известно, что в ВСУ есть машины для минирования и многофункциональные THeMIS. По словам Силенко, у него был опыт использования наземных роботизированных систем различного направления. Например, происходила эвакуация раненых или же вместе с 5-й отдельной штурмовой бригадой вели огонь из пулемета Browning M2 на базовой платформе.

Видео с таймкодом

"В целом это интересные системы, мы не так подвергаем опасности личный состав", — говорит Силенко.

Он добавляет, что в украинской армии количество систем будет наращиваться. Но надо понимать, что робот сам не ездит, им управляет оператор. Поэтому важным моментом является то, насколько далеко может быть оператор от платформы. Однако это может совершенствоваться и радиус действия будет увеличиваться.

Важно

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Однако важно понимать, как будет действовать враг в противовес. Насколько активно он будет поражать FPV-дронами или противотанковыми средствами такие боевые платформы.

"Здесь есть плюсы, что мы тратим одного человека, который просто везет этот дрон, который "несет" одного, а то и два раненых, а не используем на каждого по два, по три, а то и по четыре человека на одного раненого", — продолжает полковник.

Среди минусов Силенко выделил то, что летом видимость может быть ограничена из-за растительности. К тому же ограничено использование в условиях сложного рельефа местности. Таким образом одна машина может оказаться эффективной на одном фланге боя, а уже на другом не быть эффективной.

Напомним, 9 января в Украине впервые заказали роботизированные турели "ШаБля" для украинской армии.

22 сентября 2023 года стало известно, что Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации первый дистанционно управляемый боевой модуль "ШаБля".