Росгвардия формирует из бывших "вагнеровцев" добровольческий корпус, — британская разведка

По данным ведомства, Росгвардия предлагает добровольцам шестимесячные контракты для службы в Украине и полугодовые — для службы в Африке.

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Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) формирует из трех бывших штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" первый добровольческий корпус. Об этом говорится в отчете Военной разведки Великобритании, опубликованном 1 февраля.

По данным ведомства, корпус будет сформирован на основе 15-го, 16-го и 17-го штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Новые отряды, скорее всего, будут направлены в Украину и в Африку. По имеющимся данным, Росгвардия предлагает добровольцам шестимесячные контракты для службы на Украине и полугодовые — для службы в Африке.

"Включение бывших штурмовых отрядов Вагнера в состав добровольческого корпуса Росгвардии, скорее всего, свидетельствует об успешном подчинении "Вагнера" Росгвардии и усилении контроля над группой "Вагнер" со стороны российского государства", — говорится в сообщении.

Что стало с ЧВК "Вагнер" после смерти Евгения Пригожина

После смерти основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в августе 2023 года, по информации Главного управления разведки Минобороны, все подразделения частной военной компании "Вагнер" были переформатированы. Сейчас одна часть подчинена Вооруженным силам Российской Федерации, а другая присоединилась к аналогичным частным компаниям.

Напомним, 10 января в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн" сообщили, что ЧВК "Вагнер" продолжает оставаться в Беларуси. Еще в прошлом месяце боевики продолжали тренировать белорусских военнослужащих.

Также в начале декабря 2023 года сообщалось, что в Украину прибыли новые добровольцы "Российского добровольческого корпуса", среди них также есть ветераны частной военной компании "Вагнер".