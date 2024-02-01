РФ игнорирует требование Украины отдать тела военнопленных якобы погибших в Ил-76, — ГУР

Украинская сторона уже несколько раз обращалась к РФ по поводу передачи тел, но ответа так и не получила. Статус 65 человек из списка, которые якобы находились на борту Ил-76, не изменился — они до сих пор считаются военнопленными, говорят в разведке.

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Российская сторона никак не отреагировала на несколько обращений от Украины относительно передачи тел военнопленных, которые якобы находились на борту сбитого самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, этот вопрос "чрезвычайно сложный и драматический", а масштабный обмен пленными 31 января состоялся как ранее запланированный в день падения самолета Ил-76 24 января. В рамках обмена домой вернулись украинцы, кроме 65 человек из списка тех, кто якобы находился на борту самолета.

"Украина обращалась и продолжает обращаться о передаче тел. Пока российская сторона на это не идет. Поэтому остается актуальным требование нашего государства о проведении беспристрастного международного расследования не только обстоятельств падения самолета Ил-76, а что на самом деле было внутри — были ли там люди, был ли там боекомплект, кто там находился, кроме экипажа", — сказал Андрей Юсов.

Он отметил, что статус 65 человек из списка, которые якобы находились на борту Ил-76 не изменился. Они до сих пор считаются военнопленными.

Катастрофа Ил-76 в Белгородской области: детали

Военно-транспортный самолет Ил-76 упал 24 января в 100 км от украинской границы неподалеку от Белгорода. Согласно данным украинского командования, именно в таких самолетах ВС РФ перевозили ракеты С-300/С-400 для ударов по Харькову.

Российские СМИ сразу начали публиковать сообщения, что на борту самолета находились 65 украинских пленных, которых якобы везли на обмен, и самолет как раз садился. На кадрах, которые изучали специалисты, не было видно признаков, что в салоне могло находиться большое количество людей.

OSINT-расследователи и военные эксперты проанализировали доступную информацию об авиакатастрофе и выяснили, что почти треть людей из списка росСМИ — это украинцы, которые ранее вернулись из плена. Также выяснили, что указанный борт привлекался для перевозки боеприпасов.

Журналисты проекта "Схемы" установили имена членов экипажа — некрологи об их смерти опубликовали в соцсетях.

24 января Андрей Юсов подтвердил, что на 24 января действительно планировали провести обмен пленными, но в какой-то момент процесс остановился.