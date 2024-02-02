Сенат США может одобрить 61 млрд долларов помощи Украине на следующей неделе, — Politico

Американский политик Чак Шумер заявил, что текст соглашения будет обнародован в пятницу, 2 февраля, или же в воскресенье, 4 февраля. Он планирует назначить голосование за закон не позднее 7 февраля.

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Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что уже на следующей неделе состоится голосование за законопроект, предусматривающий $61 млрд военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico.

По словам Шумера, текст соглашения будет обнародован в пятницу, 2 февраля, или же в воскресенье, 4 февраля. Он планирует назначить голосование за закон на следующей неделе, которое состоится не позднее среды, 7 февраля.

"Это даст членам достаточно времени, чтобы прочитать законопроект перед голосованием", — подчеркнул он.

Что говорят республиканцы

В издании отметили, что соответствующий пакет включает помощь Израилю, Украине и Тайваню, а также финансирование безопасности границ и дополнительные средства для реализации новой политики, предусмотренной законопроектом.

Переговоры по этим изменениям в пограничной политике привели к задержке текста законопроекта на месяцы, а недавно ключевые участники переговоров по соглашению заявили, что ожидают оценку Комитета по ассигнованиям Сената относительно того, во сколько обойдутся эти изменения в политике.

Ведущий переговорщик от Республиканской партии сенатор Джеймс Ланкфорд заявил, что "есть люди, которые просили три дня, и есть люди, которые просили три недели".

К тому же, в публикации отмечается, что пока неизвестно, позволит ли руководство Сената вносить изменения в пакет, что может значительно задержать окончательное голосование.

Кроме того, до сих пор неопределенно, внесет ли спикер Палаты представителей Майк Джонсон дополнение на рассмотрение в Палату представителей, если оно будет принято Сенатом.

Напомним, в конце октября прошлого года издание The Washington Post сообщило, что президент США Джо Байден обратился к Конгрессу о выделении бюджетных средств на иностранную помощь. В общем просит о 106 млрд долл., из этой суммы 61,4 млрд долл. получит Украина. Также определенную сумму получит Израиль и иммиграционные программы.

1 февраля председатель Европейского Совета Шарль Мишель рассказал, что решение о выделении 50 миллиардов Украине поддержали все 27 членов ЕС. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что выделение нового пакета помощи "доказывает мощное единство Евросоюза".