"Суд" на Донбассе приговорил украинского военного к 26 годам тюрьмы: детали

По версии Следственного комитета РФ, украинский военнослужащий Сабир Романович якобы совершил 10 прицельных выстрелов по гражданским, в результате чего, как утверждается, погиб один человек.

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1 февраля так называемый "суд ДНР" вынес приговор украинскому морскому пехотинцу Сабиру Романовичу, осужденному на 26 лет. Об этом сообщило Следственное управление Российской Федерации.

Сабир Романович, служивший в 36-й отдельной бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины, был обвинен в убийстве местного жителя Мариуполя в марте 2022 года в период оккупации.

"Романович из огнестрельного оружия произвел не менее десяти прицельных выстрелов в трех человек. От полученных ранений один из мужчин скончался, другие — скрылись", — говорится в сообщении комитета.

По данным медиа "Суспільне", в сентябре 2023 года на оккупированном Донбассе были вынесены приговоры 19 украинским военным, в октябре – 24, в ноябре – 27, в декабре – 18. В январе 2024 года сообщили о приговорах фейковых судов в отношении 6 украинских военных. Этот приговор в феврале 2024 года стал первым за текущий месяц. На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей украинских военных обвиняют и судят по установленным сценариям – убийства гражданских из-за неприязни, покушения на убийство или повреждения имущества.

Кроме того, в ноябре 2023 года Южный окружной военный суд вынес приговор военнопленному Антону Череднику, приговорив его к 19 годам строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Чередник, служивший в морской пехоте, оказался в плену в апреле 2022 года в ходе боев за Мариуполь.

Реакция Украины

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на суды оккупантов, назвав статьи обвинения выдуманными, а "суды" – нарушением права на справедливый судебный процесс.

"Принятые так называемыми "судами" квазиобразований (вроде "ДНР") "приговоры" являются грубым нарушением Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущения пыток, их можно считать военным преступлением. Донецкая область является частью Украины в международно признанных границах, на них распространяется юрисдикция украинских судов. Только они имеют право осуществлять правосудие на этой территории", — отметил омбудсмен.

Напомним, 25 января Московский городской суд приговорил бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму.

Также сообщалось, что в районе Авдеевки командования Вооруженных сил Росии в ходе штурмовых действий активно использует пехоту из так называемого первого армейского корпуса (АК) "ДНР".