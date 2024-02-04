Ракеты Х-32 падают, но не всегда попадают в статистику: аналитики объяснили почему (фото)

Эксперты Defense Express считают, что у ВСУ есть возможность обезвредить некоторые российские ракеты без ЗРК. Средства РЭБ меняют траекторию противокорабельных ракет Х-32 с активным радиолокационным самонаведением.

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Иногда в сводках Воздушных сил отмечается, что не все вражеские ракеты достигли целей, хотя они и не отмечаются как сбитые. Об этом пишет портал Defense Express.

Национальная полиция Украины показала видео обезвреживания боевой части ракеты Х-32, которые запускают самолеты Ту-22М3. Сообщается, что ракету сбили в воздушном пространстве Харьковской области, где нашли ее носовую часть.

Упавшая ракета Х-32 в Харьковской области

Упавшая ракета Х-32 в Харьковской области

Но о дате съемок не сообщается, как и том, когда имела место вражеская атака с применением Х-32.

В сводках Командования Воздушных сил в последний раз об атаке российских ракетоносителей Ту-22М3 упоминается еще 23 января, когда враг выпустил 8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 с территории Брянской и Орловской областей в направлении Харьковской и Сумской.

Ракета Х-32

Ракета Х-32

В минувшую пятницу в Telegram-канале Национальной полиции появилась публикация о том, что взрывотехники обезвредили боевые части российской ракеты Х-32 и беспилотника "Герань-2", которые сбили над Харьковской областью.

"Взрывотехники ликвидировали начиненные смертоносной взрывчаткой неразорвавшиеся корпуса сбитой ракеты и дрона", — говорилось в посте.

Аналитики указывают на то, что в течение небольшого отрезка времени между атакой и публикацией новости невозможно в точности идентифицировать вражеские средства поражения, а ракета Х-32 — это российская модернизация Х-22.

В сводке не указано, что ракеты были сбиты, но есть приписка, что "не все вражеские ракеты, атаковавшие по баллистической траектории достигли целей". Видео от Национальной полиции Украины служит хорошим примером, отмечают аналитики.

По их словам, ракету не сбили — она, судя по видео, упала где-то в поле. Ее внешний вид больше говорит о том, что она просто упала, а не врезалась в землю, потому что корпус носовой части не деформирован. К тому же, ракеты Х-22 и Х-32 атакуют цели под значительными углами.

Авторы публикации считают, что у ВСУ есть возможности обезвреживать некоторые вражеские ракеты, не применяя зенитные ракетные комплексы. Возможно, используются средства РЭБ, которые могут влиять на траекторию противокорабельных ракет с активным радиолокационным самонаведением, как у Х-32.

Напомним, что 4 февраля губернаторы Белгородской и Курской областей сообщили об атаках украинских БПЛА.

Также сообщалось, что волонтер показал "дорогу жизни" возле Табаевки. Денис Христов отправился в поселок Песчаное, чтобы передать лекарства и корм для домашних животных. Он также показал работу авиации ВСУ на Купянском направлении.