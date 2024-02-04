Ракети Х-32 падають, але не завжди потрапляють у статистику: аналітики пояснили чому (фото)

Експерти Defense Express вважають, що у ЗСУ є можливість знешкодити деякі російські ракети без ЗРК. Засоби РЕБ змінюють траєкторію протикорабельних ракет Х-32 з активним радіолокаційним самонаведенням.

Related video

Іноді у зведеннях Повітряних сил зазначається, що не всі ворожі ракети досягли цілей, хоча вони й не зазначаються як збиті. Про це пише портал Defense Express.

Минулої п'ятниці Національна поліція України показала відео знешкодження бойової частини ракети Х-32, які запускають літаки Ту-22М3. Повідомляється, що ракету збили в повітряному просторі Харківської області, де знайшли її носову частину.

Ракета Х-32, що впала в Харківській області

Ракета Х-32, що впала в Харківській області

Але про дату фільмування не повідомляється, як і про те, коли мала місце ворожа атака із застосуванням Х-32.

У зведеннях Командування Повітряних сил востаннє про атаку російських ракетоносіїв Ту-22М3 згадується ще 23 січня, коли ворог випустив 8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з території Брянської та Орловської областей у напрямку Харківської та Сумської.

Ракета Х-32

Ракета Х-32

Минулої п'ятниці в Telegram-каналі Національної поліції з'явилася публікація про те, що вибухотехніки знешкодили бойові частини російської ракети Х-32 і безпілотника "Герань-2", які збили над Харківською областю.

"Вибухотехніки ліквідували начинені смертоносною вибухівкою нерозірвані корпуси збитої ракети й дрона", — йшлося в пості.

Аналітики вказують на те, що протягом невеликого відрізка часу між атакою і публікацією новини неможливо в точності ідентифікувати ворожі засоби ураження, а ракета Х-32 — це російська модернізація Х-22.

У зведенні не вказано, що ракети було збито, але є приписка, що "не всі ворожі ракети, які атакували за балістичною траєкторією, досягли цілей". Відео від Національної поліції України слугує гарним прикладом, зазначають аналітики.

За їхніми словами, ракету не збили — вона, судячи з відео, впала десь у полі. Її зовнішній вигляд більше говорить про те, що вона просто впала, а не врізалася в землю, бо корпус носової частини не деформований. До того ж ракети Х-22 і Х-32 атакують цілі під значними кутами.

Автори публікації вважають, що у ЗСУ є можливості знешкоджувати деякі ворожі ракети, не застосовуючи зенітні ракетні комплекси. Можливо, використовуються засоби РЕБ, які можуть впливати на траєкторію протикорабельних ракет з активним радіолокаційним самонаведенням, як у Х-32.

Нагадаємо, що 4 лютого губернатори Бєлгородської та Курської областей повідомили про атаки українських БПЛА.

Також повідомлялося, що волонтер показав "дорогу життя" біля Табаївки. Денис Христов вирушив у селище Піщане, щоб передати ліки й корм для домашніх тварин. Він також показав роботу авіації ЗСУ на Куп'янському напрямку.