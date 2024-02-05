Невероятные фотографии и видео: фотограф показал ударные самолеты F-117 во всей красе

F-117 Nighthawk уже давно выведен из эксплуатации Воздушных сил, но иногда летчики проводят на нем исследовательские или тренировочные полеты. Один из таких показал Джеймс Ридер.

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Американский ударный самолет F-117 Nighthawk уже не находится в эксплуатации Воздушных сил США, но время от времени он летает. Фотограф Джеймс Ридер показал фотографии самолета, передает The War Zone.

Ударный самолет F-117 Nighthawk уже не состоит на вооружении Воздушных сил США, но продолжают летать в исследовательских и тренировочных целях. Авиационный фотограф Джеймс Ридер сделал потрясающие фотографии американского самолета. По его словам, фотографии были сделаны на вершине пустыни Мохаве, а также возле военных объектов, которые там расположены.

Фото: Джеймс Ридер

Благодаря освещению и углу наклона самолета фотограф смог зафиксировать каждую верхнюю деталь самолета, который еще называют Black Jet. Ридер общается со многими летчиками и в тот день ему военные сказали, что будет пролетать пара F/A-18. Он решил, что сможет сделать им фотографии.

Фото: Джеймс Ридер

"Добравшись до выбранного мною места после небольшого подъема, я устроился и стал ждать того, что, как я думал, будет парой самолетов F/A-18. Каково же было мое удивление, когда я увидел крошечный черный самолет, вылетевший из-за поворота, а затем еще один. Когда я понял, что это были F-117, я был настолько шокирован, что чуть не забыл сфотографировать! Я никогда раньше не снимал этот самолет в дикой природе", — рассказал журналистам Джеймс Ридер.

F-117 Nighthawk Фото: Джеймс Ридер

Снимки были сделаны на фотоаппарат Canon 5D с объективом Canon 100-400 мм и телеконвертером 1,4Х. Ридер говорит, что он старался сделать настолько много снимков, насколько ему позволили возможности фотоаппарата. В целом тот день оказался очень плодотворным на самолеты. Он сфотографировал 5 F-15, 8 F/A-18 и и 2 F-117.

Напомним, 23 мая самолеты F-117 Nighthawk приняли участие в учениях Воздушных сил США на Аляске.

Ранее Фокус переводил статью о роли F-117 Nightkhawk в Воздушных силах США.