Неймовірні світлини і відео: фотограф показав винищувачі F-117 в усій красі

F-117 Nighthawk вже давно виведений з експлуатації Повітряних сил, але інколи льотчики проводять на ньому дослідницькі чи тренувальні польоти. Один з таких показав Джеймс Рідер.

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Американський винищувач F-117 Nighthawk вже не знаходиться в експлуатації Повітряних сил США, але час від часу він літає. Фотограф Джеймс Рідер показав світлини літака, передає The War Zone.

Винищувач F-117 Nighthawk вже не перебуває на озброєні Повітряних сил США, але продовжують літати в дослідницьких і тренувальних цілях. Авіаційний фотограф Джеймс Рідер зробив приголомшливі світлини американського літака. За його словами, світлини були зроблені на вершині пустелі Мохаве, а також біля військових обʼєктів, які там розташовані.

Фото: Джеймс Рідер

Завдяки освітленню та куту нахилу літака фотограф зміг зафіксувати кожну верхню деталь винищувача, який ще називають Black Jet. Рідер спілкується з багатьма льотчиками і в той день йому військові сказали, що буде пролітати пара F/A-18. Він вирішив, що зможе зробити їм світлини.

Фото: Джеймс Рідер

"Діставшись до обраного мною місця після невеликого підйому, я влаштувався і став чекати на те, що, як я думав, буде парою літаків F/A-18. Яке ж було моє здивування, коли я побачив крихітний чорний літак, що вилетів з-за повороту, а потім ще один. Коли я зрозумів, що це були F-117, я був настільки шокований, що мало не забув сфотографувати! Я ніколи раніше не знімав цей літак у дикій природі", — розповів журналістам Джеймс Рідер.

F-117 Nighthawk Фото: Джеймс Рідер

Знімки були зроблені на фотоапарат Canon 5D з обʼєктивом Canon 100-400 мм і телеконвертером 1,4Х. Рідер каже, що він намагався зробити настільки багато знімків, наскільки йому дозволи можливості фотоапарата. Загалом той день виявився дуже плідним на літаки. Він сфотографував 5 F-15, 8 F/A-18 та і 2 F-117.

Нагадаємо, 23 травня винищувачі F-117 Nighthawk взяли участь у навчаннях Повітряних сил США на Алясці.

Раніше Фокус перекладав статтю про роль F-117 Nighthawk у Повітряних сил США.