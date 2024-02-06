Индия презентовала Trikaal для ведения огня из-за углов (фото)

Устройство Trikaal позволяет вести стрельбу за углом на угол до 65 градусов. Изображение будет выводиться на специальный дисплей.

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Индийская компания Zen Technologies Limited вместе с Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) представили систему для ведения углового огня. Новая винтовка дебютировала на Всемирной оборонной выставке WDS-2024. Об этом сообщает Army Recognition.

В Саудовской Аравии проходит выставка вооружений с 4 по 8 февраля. Индийские компании показали передовое устройство, которое сделали для повышения безопасности и эффективности бойцов, чтобы стрелять из-за углов без риска для жизни.

Система Trikaal

Система получила название Trikaal и она способна поворачивать установленный пистолет на 65 градусов влево. Она совместима с тремя пистолетами Glock 17, Glock 19 и Browning 9-мм. Кроме этого в систему интегрировали камеру с высоким разрешением в условиях слабого освещения и инфракрасную камеру. Также оружие имеет лазер и фонарик. Оператор сможет работать в условиях полной темноты.

На дисплей выводится изображение с камеры, которая будет давать информацию за углом

При этом изображение с Trikaal может выводиться на отдельный дисплей. Он отображает прицельную сетку и позволяет наводиться на цель прямо с него. Отмечается, что от установки пистолета в Trikaal до начала стрельбы требуется менее минуты.

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