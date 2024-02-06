Індія презентувала Trikaal для ведення вогню з-за кутів (фото)

Пристрій Trikaal дозволяє вести стрільбу за рогом на кут до 65 градусів. Зображення буде виводитись на спеціальний дисплей.

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Індійська компанія Zen Technologies Limited разом з Організацією оборонних досліджень і розробок (DRDO) представили систему для ведення кутового вогню. Нова гвинтівка дебютувала на Всесвітній оборонній виставці WDS-2024. Про це повідомляє Army Recognition.

У Саудівській Аравії проходить виставка озброєнь з 4 по 8 лютого. Індійські компанії показали передовий пристрій, який зробили для підвищення безпеки та ефективності бійців, щоб стріляти з-за кутів без ризику розкрити для життя.

Система Trikaal

Система отримала назву Trikaal і вона здатна повертати встановлений пістолет на 65 градусів ліворуч. Вона сумісна з трьома пістолетами Glock 17, Glock 19 і Browning 9-мм. Окрім цього в систему інтегрували камеру з високою роздільною здатністю в умовах слабкого освітлення і інфрачервона камера. Також зброя має лазер та ліхтарик. Оператор зможе працювати в умовах повної темряви.

На дисплей виводиться зображення з камери, яка буде давати інформацію за рогом

При цьому зображення з Trikaal може виводитись на окремий дисплей. Він відображає прицільну сітку й дозволяє наводитись на ціль прямо з нього. Зазначається, що від встановлення пістолета в Trikaal до початку стрільби потрібно менше ніж хвилини.

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Нагадаємо, 16 січня в Індії представили штурмову гвинтівку Ugram, яка має ефективну дальність стрільби на дистанції 500 метрів.

30 листопада ЗМІ писали, що Сили спецоперацій озброять українськими штурмовими гвинтівками UAR-15.