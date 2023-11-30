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Сили спецоперацій озброять українськими штурмовими гвинтівками UAR-15: чим вони кращі за АК

українські штурмові гвинтівки
Фото: Скриншот | UAR-15

У Міноборони повідомляють, що українська UAR-15 має низку переваг над радянськими АК, зокрема точність і дальність стрільби.

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Українські штурмові гвинтівки UAR-15 у трьох модифікаціях надійдуть на озброєння Сил спеціальних операцій. Про це повідомляє "АрміяInform".

У лютому 2023 року на озброєння української армії прийняли автоматичну гвинтівку UAR-15 у трьох версіях:

  • UAR-15S;
  • UAR-15S1;
  • UAR-15SM.

Різниця між версіями полягає в довжині ствола. Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що першочергово гвинтівки надходитимуть на озброєння Сил спецоперацій. UAR-15 створено під натовський калібр 5,56x45 як заміна для радянських автоматів Калашникова.

У Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України кажуть, що автомат UAR-15 має низку переваг над автоматом Калашникова:

  • точність;
  • дальність стрільби;
  • менша вага;
  • модульність.

Гвинтівка UAR-15 має планки Пікатіні на верхній частині ствольної коробки та цівки. На них можна встановити приціли чи інші аксесуари. Ресурс ствола складає близько 10 тисяч пострілів. Виробляють UAR-15 в Україні з частковим залученням закордонних складових.

Основні характеристики UAR-15:

  • калібр — 5,56х45;
  • темп стрільби — 700-950 пострілів за хвилину;
  • дальність ефективної стрільби — 400-650 метрів залежно від версії;
  • початкова швидкість кулі — від 830 метрів на секунду;
  • місткість магазину — 30 патронів.
штурмова гвинтівка uar Fullscreen
Характеристики всіх трьох UAR-15
Фото: Армія Inform

Нагадаємо, 23 серпня в ЗСУ показали, як готують українських снайперів із гвинтівок UAR-10M.

16 серпня ЗМІ писали, що в Україні зʼявилися гвинтівки ACAR французької компанії Thales.