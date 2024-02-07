С 1000 машин во времена холодной войны до аренды: Нидерланды хотят восстановить танковый парк

Сейчас Нидерланды арендуют 18 немецких Leopard 2A6, но Минобороны хотело бы получить собственные танки, чтобы усилить НАТО.

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Нидерланды рассматривают возможность восстановить собственный танковый батальон на фоне войны РФ против Украины. Об этом сообщает Defense News.

Текущий оборонный бюджет не покрывает расходов, которые понадобятся для создания танкового батальона. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и государственный секретарь обороны Кристор ван дер Маат сообщили, что без дополнительного финансирования Нидерланды не получат собственных танков.

В издании отмечают, что Нидерланды в разгар холодной войны имели 1000 танков. После ее завершения правительство постоянно сокращало расходы и в 2011 году армия лишилась двух последних танковых батальонов. С 2015 года Нидерланды арендуют у Германии 18 танков Leopard 2A6, которые образуют пять рот немецко-голландского 414 танкового батальона.

"Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью с 2022 года, очень важно, чтобы наши вооруженные силы были укреплены дальше. Если будет дополнительный бюджет на Вооруженные силы, мы будем рассматривать способности по всем направлениям. Поэтому решение о танковом батальоне — за следующим правительством", — заявили чиновники, потому что переговоры по формированию правительства еще продолжаются.

Однако в Минобороны добавили, что танковый батальон сможет усилить Альянс и поддержит приоритетную задачу Нидерландов в создании тяжелой пехотной бригады. Потенциально стоимость танкового батальона вместе с обслуживанием, запчастями и эксплуатацией будет стоить 260-315 млн евро. В ноябре немецкое правительство пригласило Нидерланды к совместному приобретению Leopard 2A8, но нидерландцы попросили отложить решение из-за временности правительства.

Оборонный бюджет Нидерландов на 2024 год срез до 21,4 млрд евро с 15 млрд в прошлом году. Таким образом страна почти дошла до целевого показателя НАТО в 2% расходов на оборону.

Напомним, 17 января Rheinmetall подготовил два танка Leopard 2A4 из партии на 14 машин для ВСУ. Работы финансирует Дания и Нидерланды.

17 января Германия обновила список военной помощи для Украины.