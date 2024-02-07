З 1000 машин у часи холодної війни до оренди: Нідерланди хочуть відновити танковий парк

Зараз Нідерланди орендують 18 німецьких Leopard 2A6, але Міноборони хотіло б отримати власні танки, щоб посилити НАТО.

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Нідерланди розглядають можливість відновити власний танковий батальйон на тлі війни РФ проти України. Про це повідомляє Defense News.

Поточний оборонний бюджет не покриває витрат, які знадобляться до створення танкового батальйону. Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен і державний секретар оборони Крістор ван дер Маат повідомили, що без додаткового фінансування Нідерланди не отримають власних танків.

У виданні наголошують, що Нідерланди у розпал холодної війни мали 1000 танків. Після її завершення уряд постійно скорочував витрати і у 2011 році армія позбавилась двох останніх танкових батальйонів. З 2015 року Нідерланди орендують у Німеччині 18 танків Leopard 2A6, які утворюють пʼять рот німецько-голландського 414 танкового батальйону.

"Враховуючи погіршення ситуації з безпекою з 2022 року, дуже важливо, щоб наші збройні сили були зміцнені далі. Якщо буде додатковий бюджет на Збройні сили, ми будемо розглядати спроможності за всіма напрямками. Тому рішення про танковий батальйон — за наступним урядом", — заявили урядовці, бо переговори щодо формування уряду ще тривають.

Проте у Міноборони додали, що танковий батальйон зможе посилити Альянс і підтримає пріоритетне завдання Нідерландів у створенні важкої піхотної бригади. Потенційно вартість танкового батальйону разом з обслуговуванням, запчастинами і експлуатацією коштуватиме 260-315 млн євро. У листопаді німецькій уряд запросив Нідерланди до спільного придбання Leopard 2A8, але нідерландці попросили відкласти рішення через тимчасовість уряду.

Оборонний бюджет Нідерландів на 2024 рік зріз до 21,4 млрд євро з 15 млрд торік. Таким чином країна майже дійшла до цільового показника НАТО у 2% витрат на оборону.

Нагадаємо, 17 січня Rheinmetall підготував два танки Leopard 2A4 з партії на 14 машин для ЗСУ. Роботи фінансує Данія і Нідерланди.

17 січня Німеччина оновила список військової допомоги для України.