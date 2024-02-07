Исправили ошибку: в Раде вернули возможность отцовства для погибших военных

Государство три года будет платить за сохранение репродуктивных клеток военнослужащих, говорится в принятом нардепами законе. Для детей, которые родятся из этих клеток, погибший будет отцом или матерью.

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7 февраля в Верховной Раде поддержали законопроект №10448, который внес изменения в некоторые законы по сохранению украинского генофонда. Благодаря этому решению исправили положение закона 3496-IX от 22 ноября 2023 года, в котором говорится об уничтожении репродуктивных биоматериалов в случае гибели военнослужащего. О решении парламента сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Железняк указал, что нардепы "исправили нормы" закона, принятого два месяца назад. Внесенные изменения восстановят право военнослужащих становиться отцами и матерями после гибели. Изменения внесли в статьи Гражданского и Семейного кодексов, а также в переходные положения Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины с целью обеспечения прав участников войны на биологическое посттравматическое отцовство/материнство".

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Парламентарии поддержали три предложения.

Во-первых, репродуктивные клетки погибшего военного будут храниться три года за счет государства. После этого, если было соответствующее желание владельца этих клеток, их можно хранить и в дальнейшем за счет близкого человека.

Тезис закона о хранении репродуктивных клеток погибших Фото: Скриншот

Во-вторых, человек имеет право распоряжаться своим репродуктивным материалом на случай гибели. В-третьих, дети, которые родились путем использования сохраненных клеток, будут считаться детьми погибшего.

Тезис закона об отцовстве и материнстве Фото: Скриншот

В заметке нардепа указано, что за внесение изменений голосовало 264 нардепа, голосов "против" или "воздержался" не было: распределение по фракциям не известно. Отказались голосовать 62 народных избранника.

Закон о биоматериалах и генофонде — детали

Отметим, в марте 2023 года по предложению президента Украины Владимира Зеленского был принят за основу закон, который касался сохранения генофонда украинцев. В тексте закона указывалось, что военнослужащие получили право за счет государства сохранять свои репродуктивные клетки. Таким образом они могли стать родителями или матерями в случае получения серьезной травмы.

В ноябре закон приняли окончательно. В тексте указывалось, что репродуктивные клетки хранились за государственные средства, но в случае гибели военнослужащих они уничтожались. На проблему обратили активные граждане: описали ситуацию, когда женщина потеряла мужа, но не смогла получить возможность забеременеть за счет его спермы в криобанке. Нардепы отреагировали на такие сообщения и признали, что каким-то образом пропустили определенные положения только что принятого закона.

Напоминаем, 7 февраля нардепы приняли в первом чтении законопроект 10449, который вносит изменения в законы о мобилизации. Кроме того, они уволили двух чиновников: руководительницу министерства по делам ветеранов и члена ЦИК, который с первых дней войны находится за границей.