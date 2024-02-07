"Грубо общались российские пограничники": украинка умерла на границе с РФ, – соцсети

Пожилая женщина скончалась в нейтральной полосе между КПП "Колотиловка" и КПП "Покровка", рассказали в паблике. На данный момент это единственный погранпереход между Россией и Украиной.

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На пограничном переходе между российским КПП "Колотиловка" и украинским "Покровка" умерла гражданка Украины. Об этом 7 февраля сообщил Telegram-канал "Пепел", освещающий события в Белгородской области.

Авторы канала заявили со ссылкой на свои источники, что женщина умерла в "нейтральной полосе", пытаясь перейти границу. По их данным, инцидент произошел во второй половине января.

"Пожилой украинке, с которой грубо общались российские пограничники, стало плохо во время перехода", — говорится в публикации.

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Сообщается, что украинку обнаружил парень, который также переходил гуманитарный коридор. Пока он пытался привести женщину в чувство, она скончалась. По информации канала, парню пришлось несколько часов тащить тело женщины по снегу до границы с Украиной, поскольку пограничники не имеют право заходить в эту зону.

Ранее, 6 февраля, авторы канала также заявили, что, по их данным, на пункте пропуска пропал 40-летний мужчина. По их данным, он успел совершить один звонок, после чего его забрали сотрудники ФСБ.

Напомним, 6 августа Минреинтеграции заявило о возобновлении работы пограничного пункта пропуска "Колотиловка-Покровка" на границе Белгородской области РФ и Сумской области Украины. Чиновники уточнили, что через КПП будут пускать украинцев, которые выехали из оккупации через территорию РФ.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 9 августа отметила, что через гуманитарный коридор "Колотиловка-Покровка" ежедневно проходят сотни людей.