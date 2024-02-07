ВС РФ усилили давление: в DeepState рассказали, какую часть Авдеевки удалось оккупировать (карта)

На севере города оккупанты продолжают вести штурмовые действия. Враг пытается пробиться в сторону автобазы и знака на въезде в город, рассказали аналитики.

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Вооруженные силы Российской Федерации усиливают давление с севера на Авдеевку Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState в своем Telegram.

"Враг усиливает давление на Авдеевку с севера", — говорится в сообщении.

В DeepState отметили, что российские военные продолжают вести штурмовые действия в частном секторе на севере города. Во вторник 6 февраля оккупанты перешли железнодорожный мост, а в среду 7 февраля уже пытаются пробиться в сторону автобазы и знака на въезде в Авдеевку через частный сектор. Также в районе ежедневно происходят насыщения застройки личным составом.

Аналитики рассказали, что сейчас противник оккупировал около 18% территории Авдеевки и продолжает свое давление.

"Конечно, сейчас кто-то вылезет и начнет опровергать, но территории от этого назад не вернутся", — добавили в DeepState.

Ситуация в Авдеевке

Напомним, 7 февраля младший сержант ВСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов рассказал, что российские военные понемногу продвигаются и давят в районе Авдеевки Донецкой области. По его словам, украинским бойцам не хватает артиллерийских снарядов, а оккупанты имеют успехи в штурмах по 20-30 минут.

В тот же день военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, что оккупанты продвигаются с севера Авдеевки, в результате чего для ВСУ ситуация усложняется. Враг сосредоточил главные усилия, тогда как бои продолжаются за каждый дом. Согласно мониторинговым каналам и участникам событий, уличные бои шли в пригороде неподалеку от коксохимического завода.