"Мы должны быть с Украиной": Шольц назвал шаги, необходимые для окончания войны

По словам канцлера ФРГ, Берлин готов предоставить Киеву долгосрочные обязательства и договоренности в сфере безопасности для того, чтобы Украина могла сдерживать и защищать себя от будущих российских нападений.

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Победа России в войне привела бы не только к утрате Украины своего статуса свободного, демократического и независимого государства, но также имела бы значительные последствия для всей Европы. Об этом в статье для Wall Street Journal написал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Она (победа России – ред.) нанесла бы серьезный удар по либеральному мировому порядку. Брутальная попытка РФ украсть территорию силой может послужить примером для других авторитарных лидеров по всему миру. Все больше стран рискуют стать жертвами находящегося по соседству хищника", — заявил Шольц, добавив, что именно поэтому США и Европа поддерживают борьбу Украины за свободу.

Шольц призывает предпринять все усилия, чтобы предотвратить успех России.

"Если мы этого не сделаем, то вскоре можем проснуться в мире, еще более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем при холодной войне", — добавил он.

Также канцлер Германии предупредил, что, несмотря на поддержку со стороны союзников, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Некоторые финансовые обязательства уже закончились, а другие нуждаются в продолжении. Он предостерег, что долгосрочные последствия и издержки от неспособности остановить агрессию Путина "перекроют" любые инвестиции, сделанные сейчас.

Шольц обозначил необходимость предпринять следующие шаги.

Прежде всего, согласно его высказываниям, западным партнерам важно продолжить оказывать поддержку Украине.

Шольц напомнил, что 1 февраля ЕС решил выделить Украине дополнительно 54 миллиарда долларов финансовой помощи в течение следующих четырех лет.

"Это должно быть дополнено дополнительной военной помощью, и я призвал своих европейских коллег принять необходимые бюджетные решения. Как и США и другие, Германия готова предоставить Киеву долгосрочные обязательства и договоренности в сфере безопасности с тем, чтобы Украина могла сдерживать и защищать себя от будущих российских нападений. Как высокоиндустриальная страна и потенциальный член ЕС Украина сможет содержать хорошо оснащенную современную армию, если она сможет отразить российскую агрессию. Эта перспектива повышает безопасность всех нас", – подчеркнул Шольц.

Во-вторых, он подчеркнул необходимость продолжения движения в стратегическом направлении как с западной, так и с восточной стороны Атлантики.

"Путин пытается подорвать наше единство и настроить наших граждан против поддержки Украины. Другие во всем мире внимательно следят за тем, могут ли эти разногласия быть использованы и могут ли дезинформационные кампании закрепиться. Мы должны доказать, что они ошибаются, убеждая граждан с обеих сторон Атлантики, что победа России сделает мир гораздо более опасным местом. Она также истощит наши бюджеты и поставит под угрозу свободу и процветание каждого из нас", – пояснил канцлер Германии.

"В-третьих, мы не видим себя в состоянии войны с Россией и не ищем конфронтации с ней. Мы будем противостоять любым попыткам вовлечь Организацию Североатлантического договора в агрессивную войну России против Украины", — заявил он.

В-четвертых, по мнению Шольца, необходимо, чтобы коллективное сдерживание и оборона НАТО оставались надежными.

"Чем быстрее Путин поймет, что мы в этом надолго, тем быстрее закончится война в Украине. Единственный способ, которым мы можем внести вклад в достижение длительного мира – это сохранить нашу поддержку, единство и решительность. Мы должны быть с Украиной столько, сколько потребуется", — подытожил Шольц.

Напомним, что 5 февраля ведущий научный сотрудник и координатор проектов Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий отметила, планируется, что в будущем наша страна будет получать от ЕС ежегодно не более 5 миллиардов евро.

Напомним, украинскому правительству уже пришлось сократить плановые расходы из государственного бюджета на фоне отсутствия финансовой поддержки от стран Запада.