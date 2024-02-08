"Ми маємо бути з Україною": Шольц назвав кроки, необхідні для закінчення війни

За словами канцлера ФРН, Берлін готовий надати Києву довгострокові зобов'язання і домовленості у сфері безпеки для того, щоб Україна могла стримувати і захищати себе від майбутніх російських нападів.

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Перемога Росії у війні призвела б не тільки до втрати Україною свого статусу вільної, демократичної та незалежної держави, але також мала б значні наслідки для всієї Європи. Про це у статті для Wall Street Journal написав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Вона (перемога Росії — ред.) завдала б серйозного удару по ліберальному світовому порядку. Брутальна спроба РФ вкрасти територію силою може послужити прикладом для інших авторитарних лідерів по всьому світу. Дедалі більше країн ризикують стати жертвами хижака, що перебуває по сусідству", — заявив Шольц, додавши, що саме тому США і Європа підтримують боротьбу України за свободу.

Шольц закликає вжити всіх зусиль, щоб запобігти успіху Росії.

"Якщо ми цього не зробимо, то незабаром можемо прокинутися у світі, ще більш нестабільному, загрозливому і непередбачуваному, ніж за часів холодної війни", — додав він.

Також канцлер Німеччини попередив, що, незважаючи на підтримку з боку союзників, Україна незабаром може зіткнутися з серйозною нестачею зброї та боєприпасів. Деякі фінансові зобов'язання вже закінчилися, а інші потребують продовження. Він застеріг, що довгострокові наслідки і витрати від нездатності зупинити агресію Путіна "перекриють" будь-які інвестиції, зроблені зараз.

Шольц наголосив на необхідності зробити такі кроки.

Насамперед, згідно з його висловлюваннями, західним партнерам важливо продовжити надавати підтримку Україні.

Шольц нагадав, що 1 лютого ЄС вирішив виділити Україні додатково 54 мільярди доларів фінансової допомоги протягом наступних чотирьох років.

"Це має бути доповнено додатковою військовою допомогою, і я закликав своїх європейських колег ухвалити необхідні бюджетні рішення. Як і США та інші, Німеччина готова надати Києву довгострокові зобов'язання і домовленості у сфері безпеки для того, щоб Україна могла стримувати і захищати себе від майбутніх російських нападів. Як високоіндустріальна країна і потенційний член ЄС Україна зможе утримувати добре оснащену сучасну армію, якщо вона зможе відбити російську агресію. Ця перспектива підвищує безпеку всіх нас", — підкреслив Шольц.

По-друге, він наголосив на необхідності продовження руху в стратегічному напрямку як із західного, так і зі східного боку Атлантики.

"Путін намагається підірвати нашу єдність і налаштувати наших громадян проти підтримки України. Інші в усьому світі уважно стежать за тим, чи можуть ці розбіжності бути використані і чи можуть дезінформаційні кампанії закріпитися. Ми повинні довести, що вони помиляються, переконуючи громадян по обидва боки Атлантики, що перемога Росії зробить світ набагато небезпечнішим місцем. Вона також виснажить наші бюджети і поставить під загрозу свободу і процвітання кожного з нас", — пояснив канцлер Німеччини.

"По-третє, ми не бачимо себе в стані війни з Росією і не шукаємо конфронтації з нею. Ми будемо протистояти будь-яким спробам втягнути Організацію Північноатлантичного договору в агресивну війну Росії проти України", — заявив він.

По-четверте, на думку Шольца, необхідно, щоб колективне стримування й оборона НАТО залишалися надійними.

"Що швидше Путін зрозуміє, що ми в цьому надовго, то швидше закінчиться війна в Україні. Єдиний спосіб, яким ми можемо зробити внесок у досягнення тривалого миру — це зберегти нашу підтримку, єдність і рішучість. Ми повинні бути з Україною стільки, скільки буде потрібно", — підсумував Шольц.

Нагадаємо, що 5 лютого провідна наукова співробітниця та координаторка проєктів Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій, планується, що в майбутньому наша країна отримуватиме від ЄС щороку не більше 5 мільярдів євро.

Нагадаємо, українському уряду вже довелося скоротити планові витрати з державного бюджету, на тлі відсутності фінансової підтримки від країн Заходу.