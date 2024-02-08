Стояли у дороги: как выглядят ракеты AIM-132 ASRAAM на эрзац-установке из Британии (видео)

Зенитная установка на основе британского транспортера могла фигурировать на кадрах, в октябре 2023 года опубликованных Воздушными силами ВСУ, пояснили в Defence Express.

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Зенитно-ракетная установка для пуска ракет AIM-132 ASRAAM, установленная на британский высокомобильный транспортер, замечена в Украине. Установка находилась в неустановленной местности, свидетельствуют кадры, снятые водителем автомобиля, который проезжал неподалеку. Видео размещено военным с ником zhenyavlasenko8 в соцсети Tiktok.

Кадры появились в сети 7 февраля, свидетельствует публикация zhenyavlasenko8. На видео можно увидеть транспортер с 2-3 ракетами, который стоит в нескольких метрах от дороги. Когда именно сделана запись, не известно.

На портале Defence Express проанализировали запись в сети.

ЗРК для AIM-132 ASRAAM - кадр из видео Фото: Скриншот Видео с машиной ЗРК, снятое водителем Фото: Скриншот

Эксперты портала отметили, что ракеты стоят на пусковой установке, которую они назвали "эрзац-установкой".

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Причиной подобного названия является то, что AIM-132 ASRAAM — это ракеты, которые запускаются с самолета. Однако в данном случае их приделали на транспортер Supacat HMT 600, который выпускается британской компанией SC Group.

Ракеты AIM-132 ASRAAM — фрагмент на ПУ Фото: НІП "Тиск" ЗРК для ракет AIM-132 ASRAAM Фото: Из открытых источников

Также авторы напомнили, что о получении такого типа ЗРК от Великобритании стало известно из западных СМИ в августе 2023 года. В октябре появилось видео от украинского командования, на котором неизвестная установка отражала очередную атаку российских дронов-камикадзе. Очертания машины похожи на очертания ЗРК для пуска AIM-132 ASRAAM, пояснили на Defense Express.

Системы ПВО ВСУ

Отметим, AIM-132 ASRAAM — ракеты типа "воздух-воздух", которая используется британской армией. Ракета имеет тепловое наведение, длину около трех метров и достает до цели на расстоянии до 25 км. Максимальная скорость — 3 Маха (3 675 км/ч или 1 020 м/с). На Defense Express указывают, что при пуске с земли они летят на меньшее расстояние — до 10 км. Благодаря тепловому наведению ракете не нужна помощь локатора, поэтому ее невозможно дезориентировать РЭБ.

В октябре 2023 года Фокус публиковал кадры с работой установки, которая могла запускать ракеты AIM-132 ASRAAM. Кадры были предоставлены Воздушными силами и показывали отражение атаки "шахедов".

Напоминаем, 2 февраля стало известно, что Украина получит еще две установки ПВО: об этом заявил президент Владимир Зеленский, но не уточнил, о чем именно идет речь. 6 февраля спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему мощные ЗРК защищают небо именно над Киевом.