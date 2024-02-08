Стояли при дорозі: як виглядають ракети AIM-132 ASRAAM на ерзац-установці з Британії (відео)

Зенітна установка на основі британського транспортера могла фігурувати на кадрах, у жовтні 2023 року опублікованих Повітряними силами ЗСУ, пояснили у Defence Express.

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Зенітно-ракетна установка для пуску ракет AIM-132 ASRAAM, встановлена на британський високомобільний транспортер, помічена в Україні. Установка перебувала у невстановленій місцевості, свідчать кадри, зняті водієм автомобіля, який проїжджав неподалік. Відео розміщене військовим з ніком zhenyavlasenko8 у соцмережі Tiktok.

Кадри з'явились у мережі 7 лютого, свідчить публікація zhenyavlasenko8. На відео можна побачити транспортер з 2-3 ракетами, який стоїть за кілька метрів від дороги. Коли саме зроблено запис, не відомо.

На порталі Defence Express проаналізували запис у мережі. Експерти порталу зауважили, що ракети встановлені на пусковій установці, яку вони зазвали "ерзац-установкою".

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Причиною подібної назви є те, що AIM-132 ASRAAM — це ракети, які запускаються з літака. Однак у цьому випадку їх прилаштували на транспортер Supacat HMT 600, який випускається британською компанією SC Group.

Ракети AIM-132 ASRAAM - фрагмент на ПУ Фото: НІП "Тиск" ЗРК для ракет AIM-132 ASRAAM Фото: З відкритих джерел

Також автори нагадали, що про отримання такого типу ЗРК від Великої Британії стало відомо з західних ЗМІ у серпні 2023 році. У жовтні з'явилось відео від українського командування, на якому невідома установка відбивала чергову атаку російських дронів-камікадзе. Обриси машини схожі на обриси ЗРК для пуску AIM-132 ASRAAM, пояснили на Defense Express.

Системи ППО ЗСУ

Зазначимо, AIM-132 ASRAAM — ракети типу "повітря-повітря", яка використовується британською армією. Ракета має теплове наведення, довжину близько трьох метрів та дістає до цілі на відстані до 25 км. Максимальна швидкість — 3 Маха (3 675 км/год. або 1 020 м/с). На Defense Express вказують, що при пуску з землі вони летять на меншу відстань — до 10 км. Завдяки тепловому наведенню ракеті не потрібна допомога локатора, тому її неможливо дезорієнтувати РЕБ.

У жовтні 2023 року Фокус публікував кадри з роботою установки, яка могла запускати ракети AIM-132 ASRAAM. Кадри були надані Повітряними силами і показували відбиття атаки "шахедів".

Нагадуємо, 2 лютому стало відомо, що Україна отримає ще дві установки ППО: про це заявив президент Володимир Зеленський, але не уточнив, про що саме ідеться. 6 лютого речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому найпотужніші ЗРК захищають небо саме над Києвом.