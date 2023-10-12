"Забезпечили результат": в ПС показали установку ППО, яка діяла вночі 12 жовтня (відео)

Бійці Повітряних сил ЗСУ на південному напрямку збили 14 дронів-камікадзе Shahed-136. Один з ударів показав командувач Повітряних Сил. У світлі стартуючої ракети видно установку ППО, яку використали для "полювання".

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В ніч на 12 жовтня ЗС РФ запустила по Україні дві групи дронів-камікадзе Shahed-136, які загрожували південним, східним та центральним областям України. Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав кадри роботи установки ППО, яка протидіяла "Шахедам" на півдні. Відео пострілу, який знищив російський БПЛА, опубліковано у Telegram-каналі командувача ПС ЗСУ.

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У дописі командувача ПС ЗСУ вказано, що ідеться про бойову роботу ППО на південному напрямку. На відео чути, як гуде мотор вантажівки з установкою ППО, а один з бійців вигукує, що бачить ціль. Після цього відбувається постріл: видно, як запускається ракета, на мить освітивши пускову установку. За кілька секунд вона вибухає, збивши російський дрон.

Останні кадри запису показують монітор, на якому бійці підрозділу ППО на власні очі бачили рух Shahed-136 та момент влучання ракети.

Олещук подякував українським військовим за роботу: "Дякую усім, хто забезпечив результат", — вказано у дописі генерал-лейтенанта.

На відео можлива демонстрація роботи британського ЗРК під AIM-132 ASRAAM. Офіційного підтвердження Повітряних Сил з цього приводу немає.

Британський ЗРК під ракету AIM-132 ASRAAM Фото: З відкритих джерел

Обстріл 12 жовтня — деталі

Зазначимо, в ніч з 11 на 12 жовтня ЗС РФ запустили по Україні 33 дрона-камікадзе Shahed-136. Дрони злітали з двох полігонів — під Білгородом та з мису Чауда в окупованому Криму.

Сили ППО ЗСУ збили 28 ворожих цілей, свідчить звіт Повітряного командування. Тобто ефективність роботи ППО склала 85%.

Втім п'ять російських безпілотників збити не вдалось — вони зуміли наблизитись до цілей, ідеться у матеріалі, підготовленому порталом Фокус. Частина пристроїв прямувала у бік Одеської області. 14 дронів вдалось збити бійцям Сил оборони півдня: нищили у небі над Миколаївською та Одеською областями.

Згідно з повідомленням голови Одеської ОВА Олегом Кіпером, дрони, які дістались до мети, пошкодили припортову інфраструктуру в Ізмаїлі. Внаслідок російського обстрілу в ніч на 12 жовтня поранено 88-річну жінку.

Також стало відомо про падіння російських дронів на території Румунії. Румунська влада впевнена, що це сталось випадково і вони не бачать загрози для своєї країни.

Нагадуємо, протягом перших двох тижнів жовтня ЗС РФ кожні 2-4 дні били по Україні зграями дронів-камікадзе, які збивались силами ППО ЗСУ. Зокрема, в ніч на 10 жовтня вдалось знешкодити 27 з 36 дронів Shahed-136, 6 жовтня — 25 з 33 дронів (тоді ж вдень поцілили "Іскандером" по Харкову), 5 жовтня — 25 з 29 (тоді ж вгатили по селу Гроза). 3 жовтня, на додачу до 31 дрона, 29 з яких було збито, в атаці брала участь балістична ракета "Іскандер-М", яку запустили з Криму.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому росіяни стали менше використовувати ракети: вони їх бережуть для осінньо-зимових атак на об'єкти енергетики України.