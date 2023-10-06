"Вивернуто все": очевидці поділилися деталями про удар ЗС РФ по Харкову (відео)

Харків'янка розповіла Фокусу, що поруч з її будинком було "вивернуто все". У будівель вибиті двері та скло. Постраждали й багатоповерхівки, які розташовані поруч із місцем удару.

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Російські війська 6 жовтня завдали ракетного удару по Харкову. У результаті постраждав історичний центр міста. Багато будинків було пошкоджено, у будівель вибито вікна та двері. Про те, що сталося, кореспонденту Фокуса розповіли очевидці.

Місцева мешканка розповіла, що о пів на сьому ранку перебувала на ринку і помітила, як у небі пролетіла ракета. Спершу вона подумала, що пролетів літак, але потім почула вибух.

"Я побігла, а мене не пустили відразу. Усі одразу оточили, тому що летів попіл, пил летів", — розповіла жінка.

За її словами, поруч з її будинком було "вивернуто все". У будівель вибиті двері та шибки. Насамперед вона побігла до знайомих, щоб дізнатися, чи з ними все гаразд.

Як повідомив кореспондент Фокуса, під ударом опинився один з історичних районів Харкова. Постраждали багатоповерхівки, які розташовані поруч із місцем удару.

ЗС РФ вдарили по Харкову

Ракетний удар ЗС РФ по Харкову: що відомо

Нагадаємо, вранці 6 жовтня в Харкові прогриміли вибухи, і містом поїхали пожежні машини в напрямку центру. В обладміністрації інформували, що ворог влучив по Київському та Основ'янському районах.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що під завалами знайшли тіло дитини — 10-річного хлопчика. У поліції повідомили, що, за попередніми даними, ЗС РФ вдарили по місту ракетами типу "Іскандер".

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що внаслідок російської атаки пошкоджень зазнали два багатоквартирні будинки. Також було зруйновано триповерховий житловий будинок, загинула 68-річна жінка.