"Вывернуто все": очевидцы поделились деталями об ударе ВС РФ по Харькову (видео)

Харьковчанка рассказала Фокусу, что рядом с ее домом было "вывернуто все". У зданий выбиты двери и стекла. Пострадали и многоэтажки, которые находятся рядом с местом удара.

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Российские войска 6 октября нанесли ракетный удар по Харькову. В результате пострадал исторический центр города. Многие дома были повреждены, у зданий выбиты окна и двери. О произошедшем корреспонденту Фокуса рассказали очевидцы.

Местная жительница рассказала, что в половину седьмого утра находилась на рынке и заметила, как в небе пролетела ракета. Сперва она подумала, что пролетел самолет, но после услышала взрыв.

"Я побежала, а меня не пустили сразу. Все сразу оцепили, потому что летел пепел, пыль летела", — рассказала женщина.

По ее словам, рядом с ее домом было "вывернуто все". У зданий выбиты двери и стекла. В первую очередь она побежала к знакомым, чтобы узнать, в порядке ли они.

Как сообщил корреспондент Фокуса, под ударом оказался один из исторических районов Харькова. Пострадали многоэтажки, которые находятся рядом с местом удара.

ВС РФ ударили по Харькову

Ракетный удар ВС РФ по Харькову: что известно

Напомним, утром 6 октября в Харькове прогремели взрывы, и по городу поехали пожарные машины в направлении центра. В обладминистрации информировали, что враг попал по Киевскому и Основянскому районам.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что под завалами нашли тело ребенка — 10-летнего мальчика. В полиции сообщили, что, по предварительным данным, ВС РФ ударили по городу ракетами типа "Искандер".

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в результате российской атаки повреждения получили два многоквартирных дома. Также был разрушен трехэтажный жилой дом, погибла 68-летняя женщина.