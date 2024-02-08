"Положительная динамика": Синегубов получил доклад от ТЦК по мобилизации в Харьковской области

На следующем заседании Совета обороны региона планируют заслушать отчеты всех руководителей местных военных администраций о проведенной работе и необходимости усиления мероприятий.

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Мобилизация в Харьковской области демонстрирует "положительную динамику показателей". Подробности сообщил в Telegram председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Он рассказал, что состоялось заседание Совета обороны Харьковской области. Участники обсудили мобилизационные процессы в регионе.

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Руководители ТЦК доложили о ситуации и работе групп оповещения. Как выяснилось, наблюдается положительная динамика показателей.

Жизнеобеспечение на приграничных территориях также обсудили на мероприятии. Вопрос эвакуации гражданского населения оказался не менее важным.

На следующем заседании, как сообщил Олег Синегубов, намерены заслушать отчеты всех руководителей местных военных администраций о проведенной работе и необходимости усиления мер.

Мобилизация в Украине

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко 19 января заявил, что на законодательном уровне в Украине запрещена мобилизация осужденных. Однако он подал законопроект об амнистии некоторых категорий в Верховную Раду, который позволяет людям с судимостью присоединиться к защите государства. Он считает, что призыв осужденных может повлиять на успехи украинской армии.

Владимир Фитьо, руководитель службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ, 5 февраля рассказал подробности мобилизационных процессов. По его словам, военнообязанные граждане после получения повестки должны явиться в ТЦК, пройти ВВК и обновить свои военно-учетные данные.

Также 8 февраля стало известно, кто потеряет отсрочку от призыва по новому закону. Новый законопроект предусматривает, что для некоторых категорий государственной службы количество военнообязанных сотрудников, которые могут быть официально забронированы от мобилизации, сократится до 50%.

Напомним, 1 февраля в ТЦК рассказали, могут ли вручать повестки в спортзалах и кафе. Украинское законодательство не определяет конкретных мест, где может быть вручена повестка.