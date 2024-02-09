"Один из самых талантливых": у Скабеевой похвалили Залужного, она устроила истерику (видео)

Российский эксперт во время эфира заявил, что способности экс-главнокомандующего ВСУ нет смысла отрицать. Пропагандистка не дала ему договорить и набросилась с обвинениями.

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Российский военный эксперт Константин Сивков признал военный талант экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Ему агрессивно ответила пропагандистка Ольга Скабеева. На этот инцидент в эфире вражеского телевидения обратил внимание блогер Денис Казанский.

"Залужный — это безусловно один из самых талантливых военачальников Украины. И, наверное, я бы сказал, в мире тоже", — заявил Сивков.

Он начал рассказывать о том, что Украина не имела превосходства в воздухе, однако довести мысль до конца не успел. На российского эксперта набросилась возмущенная Ольга Скабеева. Ведущая перебила гостя и перешла на крик.

"Залужный — кровавый убийца! Залужный отдает приказы об убийстве российских солдат! О господи, нет превосходства в воздухе у Залужного!", — заявила пропагандистка.

Сивков на это ответил, что отрицать "ум" Залужного нельзя независимо от личного отношения к нему. Однако слушать его пропагандистка не стала.

"Героев там для нас нет. Вы простите, Залужный для нас не герой", — подчеркнула Скабеева.

Напомним, 8 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного. Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что смена командования вызвана отсутствием "надлежащих результатов" на фронте за 2023 год.