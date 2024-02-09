"Один з найталановитіших": у Скабєєвої похвалили Залужного, вона влаштувала істерику (відео)

Російський експерт під час ефіру заявив, що здібності ексголовнокомандувача ЗСУ немає сенсу заперечувати. Пропагандистка не дала йому договорити та накинулась з обвинуваченнями.

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Російський військовий експерт Костянтин Сівков визнав військовий хист ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Йому агресивно відповіла пропагандистка Ольга Скабєєва. На цей інцидент в ефірі ворожого телебачення звернув увагу блогер Денис Казанський.

"Залужний — це безумовно один з найталановитіших воєначальників України. І, напевне, я б сказав, у світі теж", — заявив Сівков.

Він почав розповідати про те, що Україна не мала переваги у повітрі, однак довести думку до кінця не встиг. На російського експерта накинулась обурена Ольга Скабєєва. Ведуча перебила гостя та перейшла на крик.

"Залужний — кривавий убивця! Залужний віддає накази про вбивство російських солдатів! О господи, немає переваги в повітрі у Залужного!", — заявила пропагандистка.

Сівков на це відповів, що заперечувати "розум" Залужного не можна незалежно від особистого ставлення до нього. Однак слухати його пропагандистка не стала.

"Героїв там для нас немає. Ви пробачте, Залужний для нас не герой", — підкреслила Скабєєва.

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного. Новим головнокомандувачем ЗСУ став Олександр Сирський.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зміна командування спричинена відсутністю "належних результатів" на фронті за 2023 рік.