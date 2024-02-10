"Стал более самоуверенным": Зеленский начал чаще вмешиваться в дела военных, — BILD

В начале полномасштабного вторжения во время битвы за Киев президент держался в стороне и доверял военным, рассказал заместитель главного редактора издания Пауль Ронцхаймер.

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Президент Украины Владимир Зеленский якобы начал чаще вмешиваться в военные дела. Тогда как в начале войны он держался в стороне и доверял солдатам. Об этом сообщил заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер.

Ронцхаймер регулярно бывает в Украине с начала полномасштабного вторжения и общается с высокопоставленными чиновниками.

"Пока Зеленский в близком кругу все больше жаловался на главнокомандующего (бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, — ред.), в окружении Залужного говорили, что проблема в том, что Зеленский вмешивается в военные вопросы", — сказал Пауль Ронцхаймер.

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"Системная усталость": в СМИ рассказали, почему Зеленский уволил Залужного

По его словам, в начале 2022 года во время битвы за Киев президент держался в стороне и доверял своим военным, однако впоследствии "стал более самоуверенным" и вместе со своими советниками начал чаще вмешиваться в детальные военные вопросы. Речь идет об обсуждении наступлений, в частности о том, как долго нужно удерживать определенные участки, такие как Бахмут Донецкой области.

Разногласия между Зеленским и Залужным

Пауль Ронцхаймер сообщил, что Валерий Залужный хотел оставить Бахмут еще год назад, однако Зеленский якобы был против этого по политическим причинам. Кроме этого, генерал сомневался в успехах летнего контрнаступления 2023 года, говоря о недостаточном количестве западного оружия. Однако союзники Украины настаивали на наступлении, что "оказалось ошибкой".

Ронцхаймер о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском

Заместитель главного редактора BILD нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского называет "человеком, о котором говорят, что он высказывает меньше возражений".

Напомним, 10 февраля в Bild рассказали, что перед отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Киев приехала группа немецкий генералов. Об их визите официальных сообщений не было.

9 февраля в СМИ сообщили, что Зеленский мог уволить Залужного из-за "системной усталости". Тогда как формальными поводами для его отставки были названы проблемы с логистикой, человеческими ресурсами и отсутствие плана военных действий.