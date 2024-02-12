В РФ заманивают покупателей Су-75 новейшей ракетой: какое оружие получит истребитель

В списке вооружений, которое может быть интегрировано с будущим Су-75 находятся ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности РВВ-МД2 и РВВ-БД, а также Х-69. Это новейшие разработки российских инженеров, которые призваны завоевать превосходство в воздухе.

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Российские оружейники предложили оснастить будущий истребитель 5-го поколения Су-75 Checkmate новейшей ракетой класса "воздух-воздух" малой дальности РВВ-МД2. Кроме того, в качестве авиационного вооружения могут выступить управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД2 и РВВ-БД, а также крылатая ракета Х-69. О том какое перспективное вооружение может получить российский истребитель выясняли обозреватели The Eurasian Times.

О возможности интеграции вышеуказанных ракет заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на недавней оружейной выставке WDS 2024 в Саудовской Аравии.

"Зарубежные партнеры хотят совместно с Россией разработать легкий истребитель пятого поколения "Шах", обсуждается возможность интеграции авионики и вооружения", — сказал он.

Обозреватели отмечают, что заявление российского чиновника свидетельствует о том, что Россия хочет заинтересовать потенциальных покупателей будущих самолетов, который будет "максимально адаптирован к требованиям заказчика".

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Что касается технической стороны, то интеграция новых ракет вполне осуществима, так как ракеты РВВ-МД2, РВВ-БД и крылатая ракета Х-69 были разработаны специально для самолетов пятого поколения, в котором предусмотрена возможность внутрифюзеляжного размещения. Это в свою очередь снижает радиолокационную заметность самолета и увеличения радиуса его боевого применения.

Что известно о ракете РВВ-МД2

РВВ-МД2 была впервые представлена на выставке "Армия 2023" и, как сообщалось, была разработана для размещения во внутренних отсеках многоцелевых истребителей Су-57. Российские оружейники утверждают, что данный вид вооружения опережает западные аналоги как минимум на пять лет, в первую очередь за счет того, что это первая управляемая ракета малой дальности, оснащенная инерциальной навигационной системой (ИНС).

Данная технология позволяет ракете автономно определять свои координаты в пространстве, не полагаясь на внешние сигналы. Кроме того, она имеет двухдиапазонный инфракрасный искатель с улучшенной защитой от помех систем РЭБ.

"Таким образом, РВВ-МД2 может поражать цели под любым углом — впереди, сбоку и позади Су-57, совершая полный разворот на 180 градусов, что делает ее первой ракетой такого типа", — отмечают эксперты.

Предположительно, ракета будет иметь высокую дальность прицеливания, когда летчики Су-57 и Су-75 получат шлем с дисплеем (HMD) — в связке с высокой маневренностью истребителя эффективность оружия в боях на встречных курсах будет весьма высокой.

Напомним, российская корпорация ОАК запатентовала уникальную схему окраски и камуфляжа, разработанную специально для будущего самолета нового поколения Су-75 Checkmate. Камуфляж призван отвлечь внимание от реального контура самолета, представляя вместо него размытую, уменьшенную и искаженную версию.