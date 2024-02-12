У РФ заманюють покупців Су-75 новітньою ракетою: яку зброю отримає винищувач

У списку озброєнь, яке може бути інтегровано з майбутнім Су-75, є ракети класу "повітря-повітря" малої дальності РВВ-МД2 і РВВ-БД, а також Х-69. Це новітні розробки російських інженерів, які покликані завоювати перевагу в повітрі.

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Російські зброярі запропонували оснастити майбутній винищувач 5-го покоління Су-75 Checkmate новітньою ракетою класу "повітря-повітря" малої дальності РВВ-МД2. Крім того, як авіаційне озброєння можуть виступити керовані ракети класу "повітря-повітря" РВВ-МД2 і РВВ-БД, а також крилата ракета Х-69. Про те, яке перспективне озброєння може отримати російський винищувач, з'ясовували оглядачі The Eurasian Times.

Про можливість інтеграції вищевказаних ракет заявив гендиректор "Рособоронэкспорт" Олександр Міхєєв на нещодавній збройовій виставці WDS 2024 у Саудівській Аравії.

"Закордонні партнери хочуть спільно з Росією розробити легкий винищувач п'ятого покоління "Шах", обговорюється можливість інтеграції авіоніки та озброєння", — сказав він.

Оглядачі зазначають, що заява російського чиновника свідчить про те, що Росія хоче зацікавити потенційних покупців майбутніх літаків, який буде "максимально адаптований до вимог замовника".

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Щодо технічного боку, то інтеграція нових ракет цілком здійсненна, адже ракети РВВ-МД2, РВВ-БД і крилату ракету Х-69 було розроблено спеціально для літаків п'ятого покоління, в якому передбачено можливість внутрішньофюзеляжного розміщення. Це, своєю чергою, знижує радіолокаційну помітність літака і збільшує радіус його бойового застосування.

Що відомо про ракету РВВ-МД2

РВВ-МД2 було вперше представлено на виставці "Армія 2023" і, як повідомлялося, її було розроблено для розміщення у внутрішніх відсіках багатоцільових винищувачів Су-57. Російські зброярі стверджують, що цей вид озброєння випереджає західні аналоги щонайменше на п'ять років, насамперед завдяки тому, що це перша керована ракета малої дальності, оснащена інерціальною навігаційною системою (ІНС).

Ця технологія дає змогу ракеті автономно визначати свої координати в просторі, не покладаючись на зовнішні сигнали. Крім того, вона має дводіапазонний інфрачервоний шукач із поліпшеним захистом від перешкод систем РЕБ.

"Таким чином, РВВ-МД2 може вражати цілі під будь-яким кутом — попереду, збоку і позаду Су-57, здійснюючи повний розворот на 180 градусів, що робить її першою ракетою такого типу", — зазначають експерти.

Імовірно, ракета матиме високу дальність прицілювання, коли льотчики Су-57 і Су-75 отримають шолом із дисплеєм (HMD) — у зв'язці з високою маневреністю винищувача ефективність зброї в боях на зустрічних курсах буде вельми високою.

Нагадаємо, російська корпорація ОАК запатентувала унікальну схему забарвлення і камуфляжу, розроблену спеціально для майбутнього літака нового покоління Су-75 Checkmate. Камуфляж покликаний відвернути увагу від реального контуру літака, представляючи замість нього розмиту, зменшену і спотворену версію.