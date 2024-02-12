"Это для безопасности": Пашинян высказался о Римском статуте и вероятном задержании Путина

Нормы по выполнению Римского статута Международного уголовного суда в Армении вступили в силу 1 февраля.

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Руководитель армянского правительства Никол Пашинян отказался сообщить, будет ли действовать армянская полиция по ордеру, если глава Кремля Владимир Путин случайно приедет на территорию страны. В интервью The Telegraph он прокомментировал ситуацию с выполнением Римского статута Международного уголовного суда.

Нормы в Армении вступили в силу 1 февраля. По его словам, это "служит повышению уровня безопасности страны".

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"Военное присутствие России в Армении не имеет смысла": Пашинян ищет поддержки Запада, — WSJ

"Относительно юридических тонкостей. Я не могу сейчас проводить юридический анализ, потому что это работа юристов", — сказал он.

Россия назвала этот шаг "недружественным" шагом. МУС ранее выдал ордер на арест Владимира Путина за военные преступления, которые были совершены в Украине.

"После 2018 года в Армении произошли масштабные демократические реформы. И не я решаю, кого арестовывать, а кого не арестовывать", — пояснил политик.

Пашинян добавил, что Армения как ответственное государство должна оставаться преданной всем своим международным обязательствам, включая те, которые она имеет в отношениях с Российской Федерацией. По его словам, обязательства, которые страна имеет в международных отношениях, будут соблюдены.

Заявления Пашиняна о войне РФ против Украины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником России в войне против Украины. Пашинян предполагает, что Армения может пересмотреть свое членство в ОДКБ, но членство в НАТО — очевидная красная линия для России и "не является вопросом, который обсуждается".

Он также заявил, что Армения заплатила РФ за оружие, которое так и не получила. По словам главы армянского правительства, Ереван заплатил за российское оружие "миллионы долларов", однако России "самой нужны вооружения".

Напомним, 14 ноября Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу решения армянского премьера и заявил, что ОДКБ "все равно сохраняет свою актуальность".