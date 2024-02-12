"Це для безпеки": Пашинян висловився щодо Римського статуту та ймовірного затримання Путіна

Норми щодо виконання Римського статуту Міжнародного кримінального суду у Вірменії набули чинності 1 лютого.

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Керівник вірменського уряду Нікол Пашинян відмовився повідомити, чи діятиме вірменська поліція за ордером, якщо очільник Кремля Володимир Путін випадково приїде на територію країни. У інтерв’ю The Telegraph він прокоментував ситуацію з виконанням Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Норми у Вірменії набрали чинності 1 лютого. З його слів, це "служить підвищенню рівня безпеки країни".

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"Військова присутність Росії у Вірменії не має сенсу": Пашинян шукає підтримки Заходу, — WSJ

"Щодо юридичних тонкощів. Я не можу зараз проводити юридичний аналіз, тому що це робота юристів", – сказав він.

Росія назвала цей крок "недружнім" кроком. МКС раніше видав ордер на арешт Володимира Путіна за воєнні злочини, які були скоєні в Україні.

"Після 2018 року у Вірменії відбулися масштабні демократичні реформи. І не я вирішую, кого арештовувати, а кого не арештовувати", – пояснив політик.

Пашинян додав, що Вірменія як відповідальна держава повинна залишатися відданою всім своїм міжнародним зобов’язанням, включно з тим, які вона має у відносинах з Російською Федерацією. З його слів, зобов’язання, які країна має в міжнародних відносинах, будуть дотримані.

Заяви Пашиняна щодо війни РФ проти України

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзником Росії у війні проти України. Пашинян припускає, що Вірменія може переглянути своє членство в ОДКБ, але членство в НАТО — очевидна червона лінія для Росії і "не є питанням, яке обговорюється".

Він також заявив, що Вірменія заплатила РФ за зброю, яку так і не отримала. За словами глави вірменського уряду, Єреван заплатив за російську зброю "мільйони доларів", проте Росії "самій потрібні озброєння".

Нагадаємо, 14 листопада Пашинян відмовився брати участь у саміті ОДКБ у Мінську. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висловив жаль щодо рішення вірменського прем'єра і заявив, що ОДКБ "все одно зберігає свою актуальність".