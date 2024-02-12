РФ теперь не главная угроза: чего больше всего опасаются на Западе, – исследование

Согласно докладу Мюнхенской конференции по безопасности, показатель восприятия мировых угроз в мире изменился по сравнению с 2022 годом. Только два союзника Украины до сих пор считают Россию основной угрозой.

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В понедельник, 12 февраля, Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) представила свой ежегодный доклад о ситуации в мире. Об этом пишет Deutsche Welle.

В докладе говорится, что западные страны ощущают растущее давление снаружи и внутри, а возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может стать для Запада новым испытанием.

По данным авторов документа, многие государства все меньше размышляют о положительных сторонах глобализации, и все больше переживают из-за того, что они якобы получили недостаточный "кусок пирога".

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Также сообщается, что показатель восприятия мировых угроз за 2023 год, основанный на опросах населения в разных странах мира, изменился по сравнению с 2022 годом. Жители ряда западных стран больше не воспринимают Россию как главную угрозу.

"Почти все индикаторы, связанные с войной России против Украины, упали, включая (угрозу) использования ядерного оружия агрессором и перебои в поставках энергоносителей", — констатируют авторы доклада.

Так, опросы, проведенные в Германии, демонстрируют, что для немцев Россия находится лишь на седьмом месте в рейтинге угроз. Годом ранее РФ возглавляла этот список. Теперь первой тройке опасения числятся "массовая миграция в результате войн и изменения климата", "радикальный исламский терроризм" и "кибератаки".

Подобная картина наблюдается во Франции. В Италии РФ находится на двенадцатом месте, а в США – на четвертом. Согласно результатам опросов, американцы больше опасаются угрозы со стороны Китая, чем со стороны России. Лидируют в американском рейтинге "кибератаки" и "поляризация общества".

Главной угрозой в 2023 году Россию сочли только в Великобритании и Японии.

Напомним, 14 января немецкие СМИ сообщили со ссылкой на секретные документы Бундесвера, что Германия ведет подготовку к возможному вооруженному конфликту с РФ, который может начаться в ближайшее время.

На публикацию отреагировала спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сравнив материал с астрологией. Она также назвала издание, опубликовавшее "секретный план" Бундесвера, "помойкой".