РФ тепер не головна загроза: чого найбільше побоюються на Заході, — дослідження

Згідно з доповіддю Мюнхенської конференції з безпеки, показник сприйняття світових загроз у світі змінився порівняно з 2022 роком. Лише два союзники України досі вважають Росію основною загрозою.

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У понеділок, 12 лютого, Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) презентувала свою щорічну доповідь про ситуацію у світі. Про це пише Deutsche Welle.

У доповіді йдеться про те, що західні країни відчувають зростання тиску зовні та всередині, а можлива перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США може стати для Заходу новим випробуванням.

За даними авторів документа, багато держав дедалі менше розмірковують про позитивні сторони глобалізації й дедалі більше хвилюються через те, що вони нібито отримали недостатній "шматок пирога".

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Також повідомляється, що показник сприйняття світових загроз за 2023 рік, заснований на опитуваннях населення в різних країнах світу, змінився порівняно з 2022 роком. Жителі низки західних країн більше не сприймають Росію як головну загрозу.

"Майже всі індикатори, пов'язані з війною Росії проти України, впали, включно із (загрозою) використання ядерної зброї агресором і перебоями в постачанні енергоносіїв", — констатують автори доповіді.

Опитування, проведені в Німеччині, демонструють, що для німців Росія перебуває лише на сьомому місці в рейтингу загроз. Роком раніше РФ очолювала цей список. Тепер у першій трійці побоювання значаться "масова міграція внаслідок воєн і зміни клімату", "радикальний ісламський тероризм" і "кібератаки".

Подібна картина спостерігається у Франції. В Італії РФ перебуває на дванадцятому місці, а в США — на четвертому. Згідно з результатами опитувань, американці більше побоюються загрози з боку Китаю, ніж із боку Росії. Лідирують в американському рейтингу кібератаки та поляризація суспільства.

Головною загрозою у 2023 році Росію визнали тільки у Великій Британії та Японії.

Нагадаємо, 14 січня німецькі ЗМІ повідомили з покликанням на секретні документи бундесверу, що Німеччина веде підготовку до можливого збройного конфлікту з РФ, який може початися найближчим часом.

На публікацію відреагувала речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, порівнявши матеріал із астрологією. Вона також назвала видання, яке опублікувало "секретний план" бундесверу, "смітником".