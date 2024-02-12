"Основа нашей защиты": в Украине увеличат количество мобильных огневых групп, — Зеленский (видео)

По словам президента Владимира Зеленского, в Украине активно развивается производство систем РЭБ, которые защищают украинцев от вражеских воздушных атак.

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Украинский лидер Владимир Зеленский провел первое заседание Ставки с участием Александра Сырского, который недавно занял пост главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Он сообщил о планах по увеличению количества мобильных огневых групп и РЭБ. Об этом стало известно из вечернего обращения Зеленского.

"Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора", — написал он.

Во время Ставки были доклады главкома Александра Сырского и начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича, а также представителей разведок, командующих оперативно-стратегическими группировками войск.

Владимир Зеленский добавил, что во время Ставки были доклады энергетиков и глав военно-гражданских администраций прифронтовых областей. Обсуждалось дальнейшее развитие многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения.

Также во время заседания было принято решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп, добавил глава государства.

"Чтобы добавить больше защиты, добавляем больше сил, больше возможностей нашим мобильным огневым группам. Увеличим количество таких групп. Они являются одной из основ нашей защиты от российского террора, и я благодарен всем, кто служит в мобильных огневых группах, тренирует их и помогает", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент отметил и усиления подразделения радиоэлектронной борьбы.

"Как всегда, был сегодня на Ставке доклад об обеспечении всех наших подразделений: снаряды, дроны, РЭБ. Каждый в Украине, кто может производить эффективные системы радиоэлектронной борьбы, заслуживает полного государственного содействия – на всех уровнях: и на центральном, от правительства, и в каждом регионе, где есть такой потенциал. Я благодарен всем представителям, в частности, местной власти и каждому украинскому предпринимателю, всем украинским разработчикам, развивающим такое производство – системы РЭБ", — сообщил украинский лидер.

Напомним, что в декабре 2023 года заместитель Руководителя ОПУ Алексей Кулеба сообщил, что военные администрации продолжают работу над созданием дополнительных мобильных групп, полностью укомплектованных для оперативного реагирования на угрозы вражеских "Шахедов".